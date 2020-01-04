4 394 працівники постраждали на виробництві у минулому році

За підсумками 2019 року Фондом соціального страхування України зареєстровано 4 394 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві. Це на 411 осіб або 8,6% менше, ніж за підсумками 2018 року.
Водночас, кількість смертельно травмованих працівників зросла порівняно з 2018 роком на 60 осіб та становить 410 випадків.
Фонд здійснює для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання такі виплати:
1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.
Крім того, у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання медичних і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення тощо.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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