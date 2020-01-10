Тур’янська амбулаторія працює у звичному режимі. Але яка з них?

Сімейний лікар Володимир Цуприк приймає пацієнтів у старому приміщенні сільської амбулаторії. Там тепло і затишно. Незважаючи на ранній час, люди уже чекають своєї черги на прийом, а до тих, хто дійти не в змозі – виїжджають. Частіше своєю старенькою, перевіреною автівкою.
(Нова, повнопривідний автомобіль «Renault Duster», придбаний за рахунок коштів з державного бюджету та співфінансування з місцевого, поки що працює переважно в тестовому режимі). Завдяки підвищеній прохідності жителі зможуть вчасно отримувати якісні медичні послуги. А за цим невпинно дбають й медики, що трудяться задля здоров’я пацієнтів.
– Колектив у нас хоча й невеличкий, але працює злагоджено. Це дві сімейні медичні сестри - Марина Тимощенко та Оксана Шарапата, молодша медична сестра – Ніна Мороз. Прикро, що в цьому році під скорочення потрапляє медична сестра Марина Васько, адже згідно із законом на лікаря має бути 2 медсестри. Є в нас водій Микола Мороз та опалювач, якого приймаємо на сезонну роботу.
Тур’я – одне із найбільших сіл Сновщини, в якому, за останніми даними, проживає 823 людини, в 2019 році народилося троє немовлят (2 дівчинки і хлопчик), поважних ювілярів 90-річного віку у селі семеро. Село розвивається, люди живуть, то й зрозуміло, що вони потребують кваліфікованої медичної допомоги. Дипломований сімейний лікар на Сновщині є лише у Тур`ї, тож саме тут і вирішено було будувати медзаклад первинної ланки медицини на умовах 10% співфінансування з міського бюджету. На Чернігівщині у 2019 році планувалося відкриття 21 такої нової амбулаторії. Сновська ОТГ ввійшла до цього переліку.
Звісно, розвиток медицини завжди благо. Але тамтешні жителі дещо здивовані зведенням приміщення поряд зі старим, адже набагато зручніше було б розташувати його у центрі села. Стан будівництва (станом на 23 грудня) ми бачили власними очима та мали змогу поспілкуватися із виконробом Валерієм Таргонським:
- Роботи проводяться своєчасно. Заплановане на 2019 рік виконали. Як ви бачите, працювати починали з травня, робили усе з нуля. На сьогоднішній день майже змонтували підвісну стелю, тепер на черзі у нас електромонтажні роботи всередині приміщення.
Амбулаторія, як зазначалося раніше, будується відповідно до державної програми «Сільська медицина». Розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації. Виконує роботи ТОВ «РЕМБУД КОМ».
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ,
фото автора
(Нова, повнопривідний автомобіль «Renault Duster», придбаний за рахунок коштів з державного бюджету та співфінансування з місцевого, поки що працює переважно в тестовому режимі). Завдяки підвищеній прохідності жителі зможуть вчасно отримувати якісні медичні послуги. А за цим невпинно дбають й медики, що трудяться задля здоров’я пацієнтів.
– Колектив у нас хоча й невеличкий, але працює злагоджено. Це дві сімейні медичні сестри - Марина Тимощенко та Оксана Шарапата, молодша медична сестра – Ніна Мороз. Прикро, що в цьому році під скорочення потрапляє медична сестра Марина Васько, адже згідно із законом на лікаря має бути 2 медсестри. Є в нас водій Микола Мороз та опалювач, якого приймаємо на сезонну роботу.
Тур’я – одне із найбільших сіл Сновщини, в якому, за останніми даними, проживає 823 людини, в 2019 році народилося троє немовлят (2 дівчинки і хлопчик), поважних ювілярів 90-річного віку у селі семеро. Село розвивається, люди живуть, то й зрозуміло, що вони потребують кваліфікованої медичної допомоги. Дипломований сімейний лікар на Сновщині є лише у Тур`ї, тож саме тут і вирішено було будувати медзаклад первинної ланки медицини на умовах 10% співфінансування з міського бюджету. На Чернігівщині у 2019 році планувалося відкриття 21 такої нової амбулаторії. Сновська ОТГ ввійшла до цього переліку.
Звісно, розвиток медицини завжди благо. Але тамтешні жителі дещо здивовані зведенням приміщення поряд зі старим, адже набагато зручніше було б розташувати його у центрі села. Стан будівництва (станом на 23 грудня) ми бачили власними очима та мали змогу поспілкуватися із виконробом Валерієм Таргонським:
- Роботи проводяться своєчасно. Заплановане на 2019 рік виконали. Як ви бачите, працювати починали з травня, робили усе з нуля. На сьогоднішній день майже змонтували підвісну стелю, тепер на черзі у нас електромонтажні роботи всередині приміщення.
Амбулаторія, як зазначалося раніше, будується відповідно до державної програми «Сільська медицина». Розпорядник коштів - Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації. Виконує роботи ТОВ «РЕМБУД КОМ».
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ,
фото автора
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