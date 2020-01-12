Лікарняні та декретні у 2019 році було нараховано 2,4 млн працюючих

Фонд соціального страхування України упродовж 2019 року направив на фінансування лікарняних, допомог по вагітності та пологах і на поховання 14,5 млрд гривень. Загалом у минулому році страхувальники подали заяви-розрахунки на фінансування матеріального забезпечення для 2 424 431 застрахованої особи.
Підставою для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок.
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (компенсація втраченого заробітку за лікарняними листками), допомогу по вагітності та пологах виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом. Підставою для призначення є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Порядок отримання матеріального забезпечення від Фонду:
1. Отриманий в закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник передає до уповноваженої особи на підприємстві – кадровика, табельника або бухгалтера, для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності (визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде надаватися матеріальне забезпечення).
2. Листок непрацездатності передають на розгляд до Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення).
3. Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду.
4. Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду, після чого здійснюється перерахування Фондом заявлених коштів на спеціальний рахунок страхувальника.
5. Виплата роботодавцем матеріального забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
Фонду соціального страхування України
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