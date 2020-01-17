«Кращого місця, ніж у Хотуничах, немає у всьому світі»

Людське життя. Феноменальне та буденне, радісне й сумне, сповнене глибоких переживань, може бути солодким, як мед, і гірким, як полин. Але в кожного своя доля, життєвий вибір, призначення.
Неповторною та водночас звичайною – є доля моєї сьогоднішньої героїні Лариси Павлівни Покрови із Хотунич. У день нашого приїзду їй виповнилося 76 з половиною років, а донька святкувала 53-річчя (здається, вже приємна традиція навідуватись до гостей в день їхніх іменин).
Неповторною та водночас звичайною – є доля моєї сьогоднішньої героїні Лариси Павлівни Покрови із Хотунич. У день нашого приїзду їй виповнилося 76 з половиною років, а донька святкувала 53-річчя (здається, вже приємна традиція навідуватись до гостей в день їхніх іменин).
Народилася жінка у липні 1943 року у сім’ї німки Поволжя та українця.
– У родині матері було 32 чоловіки. У дідуся Генріха 17 дітей (Емілія була остання), дядька Леонгарда – 11. Не можна сказати, що доля мами була тоді легкою. Роки НЕП, голоду, довелося їй пізнати всі лихоліття життя у дитбудинку, де були не найкращі умови, але вдячність за виховання радянській владі пронесла крізь все життя. Увесь час їй дякувала. Закінчила педагогічний технікум, рік пропрацювала вчителем. Тато ж родом зі Старої Рудні, закінчив педучилище у Городні, теж рік працював вчителем, потім служив в армії, а в 42-му році у Прибалтиці був поранений під час воєнних дій. Коли ж перед ним постав вибір, куди поїхати на роботу, обрав село Подсосново (в Алтайському краї, бо сама назва нагадувала йому рідну місцевість). Там вони і познайомились з мамою, яка в той час була в евакуації. Метушка, амбіційна, він одразу звернув на неї увагу і для справжнього кохання не стало перепоною навіть незнання мови. Одружилися в 42 році, а в 43 і я в них з’явилась, - посміхаючись розповідає Лариса Павлівна.
Історія моєї героїні схожа на сюжет класичного роману, у якому молоді закохуються, незважаючи ні на які труднощі, і проносять це почуття крізь роки.
– Повернувшись до рідної хати, батьки жили у Старій Рудні, але потім переїхали у Хотуничі. Мама постійно казала: кращого місця, ніж у Хотуничах, немає у всьому світі! Дуже подобалося їй тут… Тато приймав школу як директор, а мама все життя пропрацювала там вчителькою німецької мови. Гарний був навчальний заклад, хороші знання давали, було багато дітей - і місцевих, і з сусідніх сіл, - пригадує оповідачка.
Лариса Павлівна також навчалася тут, а брат Володимир став першим випускником, який отримав золоту медаль. Зараз він живе в Києві, сестра Наталія в Чернігові. З рідними спілкується часто, бо сім’я – чи не найголовніше, що є в житті людини.
До речі, про сім’ю, прошу розказати жінку про власну долю. Любляча мати, бабуся та прабабуся. Донька Світлана, син Олег, онуки Діма, Таня, Маргарита і Вікторія, правнучки – Дарія і Варвара. Велика дружна родина, яка є невичерпним джерелом наснаги та любові. А тепло домашнього затишку дбайливо оберігає Лариса Покрова - завжди активна, щира, людяна, саме так відгукуються про неї не лише рідні, а й односельчани. Жінку знають майже у всьому районі, адже Лариса Павлівна працювала піонервожатою в Хотуничах та Камці, де в них був свій піонертабір, потім вчителювала у Петрівці, де і знайшла свою долю – Олександра Покрову, який працював секретарем сільради. Прожили там 6 років. Потім чоловіка переводять до Низківки заступником голови колгоспу, а вона працює вчителем фізики й математики, потім директором, організовує консультпункт заочної школи, за що нагороджена грамотою від Міністерства освіти. У 85 році переводять до Корюківського району у село Забарівку теж на посаду директора, там пропрацювала 11 років, добудовувала школу.
Все своє життя пов’язала із вчительською стежиною, але мріяла Лариса Павлівна стати льотчиком, стрибнути з парашутом. Не сталося. Все ж сміливість у виборі майбутньої професії супроводжує її все життя. Член ветеранської організації у Хотуничах, бере активну участь на виборах та культурному розвитку села. Заспіває, розкаже, заспокоїть. Любить вишивати та в`язати, дбайливо зберігає фотографії. Жінка, яка в серці має щось неземне. Може, саме тому її благословив архимандрит Антоній «на чтение и пение».
Незвична, але водночас така проста, знайома кожному. Тримає господарство: кіз, кролів, курей (на останній День вчителя отримала подарунок від колишніх учнів із Петрівки - гусака й гуску).
– Спілкуюся з усіма своїми колишніми вихованцями. І з Забарівки, і з Низківки, і з Хотунич. Часто приїжджають до мене в гості, не забувають. Та й я пам’ятаю кожного, а в місцях, де працювала, і досі знаю, де чия хата, - ділиться героїня.
Соціально активна жінка. Справжня лідерка, вирізняється активною життєвою позицією, прагненням прогресивних змін, бажанням проявити себе в громадській роботі. Впевнена, щоб світ став кращим – необхідно починати з себе. Контролювати свої вчинки та ставитись до інших так, якого відношення очікуєш до себе.
І дійсно, спілкуючись з такими людьми, розумієш – це не на показ. Такі вони є. Справжні, незвичні й такі рідні. А закінчити хотілося б словами, що, як запевнила героїня, є її девізом:
«Ничего, что виски побелели,
Но глаза тем же светом горят,
Никогда, никогда не стареет
Тот, кто смолоду сердцем богат».
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
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