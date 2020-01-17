Реклама має бути українською мовою

Набувають чинності норми статті 32 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який був ухвалений Верховною Радою України 25 квітня минулого року.
Із зазначеної дати вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути лише українською мовою. Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою, можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу. У друкованих ЗМІ, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації. Порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.
Із зазначеної дати вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути лише українською мовою. Водночас телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою, можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу. У друкованих ЗМІ, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації. Порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» щодо застосування державної мови у сфері реклами тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або попередження, якщо порушення вчинене вперше.
Комментариев нет:
Отправить комментарий