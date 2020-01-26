Середньоденний розмір лікарняних збільшився на 26%

За підсумками 2019 року середній розмір допомоги за лікарняними від Фонду соціального страхування України склав 281,4 грн за кожен день хвороби. Це на 26% більше, ніж у 2018 році.
Як зазначалось, загалом у минулому році на фінансування допомог з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд гривень. Виплати отримали майже 2,2 млн працюючих.
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного з таких страхових випадків:
- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
- необхідності догляду за хворою дитиною (докладніше у роз’ясненні);
- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
- перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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