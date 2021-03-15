За підсумками лютого Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму 1,27 млрд грн

За оперативними підсумками лютого 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд гривень проти 0,92 млрд гривень у лютому 2020 року. Зростання видатків склало 38,3%.
Загалом
кількість осіб, які звернулись за компенсацією втраченого за час тимчасової
непрацездатності заробітку, склала за цей період 276 тис. працівників проти
266,5 тис. у лютому 2020 року. Це на 9,5 тис. осіб, або 3,6% більше.
Нагадаємо,
динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності спостерігається
Фондом з осені минулого року та пов’язана із розповсюдженням коронавірусної
хвороби. Крім того, на розмір видатків за лікарняними листками впливає
зростання розміру середньої заробітної плати по країні.
Дата
фінансування Фондом допомоги по тимчасовій втраті працездатності прямо залежить
від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем. Фінансування здійснюється у
робочі дні по мірі надходжень частки від ЄСВ на рахунок Фонду.
Слідкувати
за станом фінансування застраховані особи можуть у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund
Розмір виплат
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового
стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Розмір
допомоги складає:
1) 50% середньої заробітної плати
(доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі
самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу;
2) 60% середньої заробітної плати
(доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;
3) 70% середньої заробітної плати
(доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;
4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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