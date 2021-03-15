Шостого березня відбулася знакова подія в спортивному житті міста – перші змагання з боксу, одного із найвідомішого та найпопулярнішого виду спорту у світі.
Зустрілися боксери громадської організації «Здорова Сновщина» (с.Рогізки, тренер Максим Шерело) та ДЮСШ «Колос» (м. Сновськ, тренер Олександр Закревський). Саме вони і стали організаторами заходу.
Незважаючи на те, що ГО «Здорова Сновщина» функціонує порівняно недовго, а її вихованці почали активно займатися даним видом спорту лише декілька місяців тому – боротьба за першість із представниками «Колоса», яка проходила у спортивній залі Сновської ЗОШ №1, була дуже запеклою та напруженою.
У змаганнях взяли участь 18 спортсменів, з яких наймолодшому було 8 років, а найстаршому – 15. З дев’яти поєдинків чотири перемоги отримали вихованці «Здорової Сновщини», дві – «Колосу», ще у трьох зафіксовано нічию. Та саме цього разу головною була не перемога, а той запал, настрій та емоції, які панували в залі.
За словами тренера Максима Шерела, такі заходи надзвичайно корисні для молоді. Тут вони не тільки обмінюються досвідом, а й неабияк мотивують і себе, і своє оточення займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Обидва тренери та спортсмени сподіваються, що такі змагання у місті проводитимуться й надалі, збираючи довкола себе все більше й більше шанувальників боксу.
В організації заходу свою допомогу надали директор ДЮСШ «Колос» Григорій Салата, а подарунки та нагороди було придбано за спонсорські кошти бізнесмена Григорія Божка.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Максима Шерела
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