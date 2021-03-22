Вакцинація, про яку говорили так багато, розпочалася!

…Неділя, 14 березня. Попри вихідний день, до приміщення Сновського центру первинної медичної допомоги приходять його працівники та їхні колеги з районної лікарні. Причина дуже актуальна – початок вакцинації від коронавірусної хвороби. Персонал медзакладів належить до так званої категорії професійного ризику, тож підлягає першочерговій імунізації.
Керівник центру ПМД Олена Шарпан у своєму коментарі для «Променя» розповіла, що щеплення проводитиметься індійською вакциною Ковішилд від торгової марки Astra Zeneca. Лікарка зазначила: перед цим вона два дні вивчала доступну інформацію стосовно привезеного до України препарату і переконалася в його заявленій ефективності. Щоб підтвердити свою думку конкретним прикладом, Олена Іванівна вирішила однією з перших у нашій громаді пройти вакцинацію.
Отже, об 11-ій годині до Сновська прибула мобільна група медиків з Корюківки. Очолювала її лікар Ірина Гордієнко. За її словами, вакцинація почалася в суботу, 13 березня. Її протягом дня пройшли лише 30 корюківців. Прогнозуючи схожу ситуацію, до нашого міста вони привезли 40 доз препарату - чотири ампули, розраховані на проведення десяти ін’єкцій кожна. Знаходилися вони у невеличкому ящику, де підтримувалася температура від 2 до 8 градусів тепла. (Це не вакцина іншого виробника – Pfizer, для якої потрібна своєрідна морозилка з потужністю охолодження до мінус 70-ти).
До пункту щеплень вишикувалася невеличка черга з числа тих, хто вирішив пройти імунізацію. Перед процедурою кожен заповнював спеціальний бланк обліку, інформація про вакцинацію через комп’ютер заносилася до централізованої бази даних. Віддаючи належне народній прикметі, корюківські спеціалісти попрохали зайти першим до кабінету чоловіка. Як то кажуть, щоб початок добрий був. Тому укол у руку дістався сімейному лікарю Володимиру Цуприку. А потім понад двадцять медпрацівників зі Сновська, Тур’ї, Нових і Старих Борович, Жоведі, Тихонович та Смячі отримали належну дозу вакцини. Також була застосована норма, що на імунізацію можуть розраховувати громадські діячі (такою можливістю скористався депутат райради Володимир Смоляк) та особи похилого віку. Специфіка процесу полягає в тому, що якщо ампулу з препаратом відкрили – то її треба використати повністю. Бо в інакшому випадку залишки доведеться утилізувати.
Пізніше на усіх вакцинованих чекає повторне щеплення, яке має відбутися в період між 4 і 12 тижнями. У деяких людей з числа щеплених спостерігаються типові симптоми – невеличкий біль у руці або незначне підвищення температури тіла. Проте лікарі стверджують – тепер ризик зараження коронавірусом для них майже зник. А навіть якщо це і станеться, то перебіг хвороби буде легким.
За інформацією керівника Сновського центру первинної медичної допомоги Олени Шарпан, у Чернігівській області на рівні кожного великого району сформовані мобільні групи вакцинації. У перспективі, коли препарати розподілять і поміж місцевих громад, запрацюють наші стаціонарні пункти щеплень – у місті та деяких селах. Жителі Сновщини у зручний для себе спосіб можуть вже зараз подавати заявки на щеплення. Найпростіше – це звернутися до свого сімейного лікаря. Все робиться на добровільних засадах. І не слід забувати: найпростіший і найбезпечніший метод формування колективного імунітету населення - саме вакцинація.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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