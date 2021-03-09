Робота є. Але престижу стало менше

Саме так можна сказати про ситуацію в локомотивному депо «Сновськ». Понад сотню років престиж професії залізничника не викликав жодного сумніву у жителів нашого краю. Однак нині багато що виглядає вже не так. Однією з причин є рівень заробітної платні. Точніше кажучи – не дуже високий рівень. І це стосується майже усієї системи «Укрзалізниці».
Робітники депо Геннадій Пафнутьєв, Юрій Овсянник, Олександр Ларченко.
На превеликий подив, галузева профспілка виявилася спроможною стати на захист інтересів залізничників України. У лютому вона організувала пікет під будівлею Кабінету Міністрів. Причини протесту були вказані у відкритому зверненні, що складалося з дев’яти пунктів. Основні з них: нарешті провести обіцяне підвищення зарплатні залізничників на 25%, переглянувши тарифні ставки і посадові оклади; забезпечити виплату працівникам винагороди за підсумками роботи у 2019 (!) році; скасувати режим неповного робочого тижня; виконати і профінансувати у повному обсязі у 2021 році норми і гарантії, визначені галузевою угодою між трудівниками та адміністрацією «Укрзалізниці». Звісна річ, ці вимоги знаходяться в стадії обговорення, проте головне, що люди не мовчать.
Прокоментувати цю ситуацію «Промінь» попрохав виконуючого обов’язки начальника локомотивного депо «Сновськ» Максима Первакова. За його словами, вимоги залізничників є цілком обґрунтованими. Зарплатня трудовому колективу підприємства останній раз підвищувалася в липні 2019 року. На 10%. Відтоді економічна ситуація в країні кращою не стала, ціни на товари і послуги зросли. Відповідно, люди чекають на збільшення оплати праці.
Зараз колектив депо складається зі 165 працівників. Дехто отримує за місяць, як то кажуть, чистими, менше п’яти тисяч гривень. Вже були випадки, коли робітники звільнялися з роботи через це. З огляду на таку ситуацію з’явилася кадрова проблема. Якщо раніше існувала черга з бажаючих отримати на підприємстві роботу, своєрідний резерв, то нині є кілька незаповнених вакансій.
Скажімо, потрібні слюсарі-ремонтники з фаховою підготовкою, а знайти таких не так вже й просто.
Депо працює над виконанням ряду виробничих замовлень різних служб залізниці – локомотивного та колійного господарства, сигналізації та зв’язку. Виготовляються різноманітні деталі та запчастини, проводяться ремонти вантажних вагонів, снігоочисників, думпкарів, хопер-дозаторів. Нещодавно спеціалісти депо освоїли випуск нової продукції – крісел для маневрових тепловозів. У перспективі виготовлятимуть і замки на стрілочні переводи. Традиційним є замовлення на ремонт паровозів. Один такий локомотив після відновлення вже відправили до Києва. (Він використовується для руху ретро-потяга). А зараз у цеху перебуває на ремонті другий паровоз. До речі, у разі необхідності робітників виручають ветерани виробництва, пенсіонери. Стараннями Миколи Шенька було змонтовано оригінальний пристрій для обточування пальців на колісних парах. Також у депо завжди можуть розраховувати на допомогу таких досвідчених фахівців, як Федір Чулінда та Микола Клименко. Їхня трудова біографія і професійні якості завжди викликають у колег глибоку повагу. До речі, спеціалісти місцевого депо залучаються і до ремонту та обслуговування паровоза столичної дитячої залізниці, так званої вузькоколійки.
Разом з цим треба розповісти про проблеми у сфері такого традиційного виду діяльності депо, як пасажирські перевезення. Якщо колись через Сновськ ходив хоча б потяг з Білорусії на Новоолексіївку, то після запровадження карантинних обмежень з місцевого вокзалу вирушає в дорогу лише так званий «робочий», в напрямку на Бахмач. Відповідно, не для всіх локомотивних бригад достатньо роботи. Не дивно, що за таких реалій підлягає скороченню одна посада помічника машиніста. Однак у депо в буквальному розумінні борються за збереження кожного робочого місця, аргументуючи перед вищим керівництвом необхідність наявних штатних посад. Доводиться розробляти нові плани зайнятості, залучати людей до ремонту основних фондів підприємства. Головне – дати їм роботу і зберегти упевненість у завтрашньому дні.
Стосовно процесу реформування «Укрзалізниці», то торік планувалася і зміна статусу депо «Сновськ». Його хотіли перетворити на структурний підрозділ Конотопського депо. Проте поки що цей намір залишився без реалізації. Загалом же розроблена концепція зміни роботи залізничного транспорту, яка передбачає розділення залізниці на декілька частин: експлуатуючу (вантажну і пасажирську) та ремонтну. Наскільки перспективним та оптимальним є такий напрямок – одностайної думки немає. На рівні керівництва залізничної галузі та Кабінету Міністрів ще триває обговорення деталей реформування.
З точки зору залізничників важливим моментом подібних дискусій має бути збереження потенціалу і трудових традицій галузі. Наші робітники вміють і хочуть працювати. Залізничні підприємства є важливою частиною соціально-економічного життя Сновщини. Зберегти їх – спільний обов’язок кожного, хто дбає про долю місцевої громади.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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