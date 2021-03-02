МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ УКРАЇНИ
В И Т Я Г
І З Н А К А З У
військового
комісара
Сновського
районного територіального центру
комплектування
та соціальної підтримки
25.02.2021 м.
Сновськ№ 28
Про призов громадян на строковувійськову службу
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року № 2232-XII (зі змінами), Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році» від 24.02.2021 року № 71/2021 року, Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2002 року № 352 (зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 100), Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 (зі змінами), з метою організованого проведення призову і забезпечення вчасної відправки призваних громадян у військові частини, н а к а з у ю:
1. З 01 квітня 2021 року по 30 червня 2021 року провести призов громадян
на строкову військову службу.
2. Явці на призовну дільницю Сновського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки Корюківського
району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 2003
року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також
громадяни, які народились у 1994 - 2002
роках, у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше
на строкову військову службу за різних обставин.
3. Усігромадяни, якіпідлягають призову на
строковувійськову службу, зобов’язаніприбути на призовнудільницю за адресою:
Чернігівськаобласть, Корюківський район,
м.
Сновськ, вул. Миру, 17,вустановлений
час з документами, зазначеними в особистихповістках.
Громадяни, які не отрималиповісток для призову на строковувійськову службу,
зобов’язаніприбути вСновський районний територіальний
центр комплектування та соціальної підтримки (військовийкомісаріат) та мати при
собідокументи,
які посвідчують особу та приписне посвідчення.
4. Усі
особи призовноговіку, якіпідлягають призову на строковувійськову службу і
тимчасовоперебувають на територіїСновської об’єднаної
територіальної громади (далі – Сновської ОТГ) Корюківського району,
зобов’язанінегайноповернутись до місцяпостійногопроживання та з’явитись у територіальний центр комплектування та соціальної
підтримки(військовий комісаріат), в якому знаходяться на обліку, для
проходженняпризовноїкомісії.
5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів
освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, зобов’язані відкликати
призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну
дільницю.
6. ГромадяниУкраїни, якіухиляютьсявід призову і не
з’являються за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної
підтримки, несутьвідповідальністьзгідно чинного законодавства.
7. Контроль за
виконання наказу здійснююособисто.
8. Наказ довести
до особового складу Сновського РТЦК та СП в частині,щойогостосується та керівниківпідприємств, установ,
організацій, щознаходяться на територіїСновської ОТГ Корюківського району.
Військовийкомісар
Сновського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки
підполковник
І.БАТЮК
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
Заступник військового
комісара – начальник мобілізаційного відділення
Сновського РТЦК та СП
майор М.ХОМЧУК
25.02.2021
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