Людмила Чередниченко: «Пологи вдома не можуть бути безпечними!»

Материнство – це найпрекрасніше у світі покликання для кожної жінки. Ні з чим не можна порівняти те почуття, коли вперше береш на руки своє маля, відчуваєш його дихання, запах, торкаєшся до м’якої, немов шовк, шкіри.
Та, на превеликий жаль, не всі жінки цінують цей сокровенний момент і свідомо наражають немовля на небезпеку вже з самого початку.
Корюківські лікарі насилу врятували сновчанку, яка народжувала вдома
Нещодавно жителів нашого краю сколихнула моторошна звістка – у Корюківській лікарні насилу вдалося врятувати жінку зі Сновська, яка народжувала вдома. Причому, через своє віросповідання, робила це свідомо.
Чому жінка не стала на облік до медичного закладу, як, власне, ця історія закінчилася, та загалом про всі аспекти пологів вдома «Променю» розповіла акушер-гінеколог Сновської ЦРЛ Людмила Чередниченко (на фото).
– Про те, що у місті проживає вагітна жінка, термін пологів якої припадає на кінець лютого, і яка не стоїть на обліку в жодній із лікарень, ми дізналися лише 19 лютого, - розповіла лікарка. – Відреагували миттєво – зателефонували її чоловіку та запропонували разом приїхати до лікарні та пройти медичний огляд. Треба було впевнитися, що з малюком і майбутньою мамою все добре. Чоловік навідріз відмовився від візиту в медзаклад. Повідомив, що, мовляв, вона народжуватиме вдома в присутності помічників. Варто зазначити, що жінці тридцять три роки і народжуватиме вона вперше.
Минуло три дні. За цей час пара до лікарні так і не приїхала, тому нам знову довелося зв’язатися з цією родиною. Щоправда, тепер ми не телефонували, а разом з психологом, директором центру соціальних служб та акушеркою приїхали до подружжя додому. Вагітну не побачили знову, адже чоловік був категорично проти наших відвідин та вкотре наголосив, що послуги лікарів їм не потрібні. Він підписав акт про відмову пацієнта від проведення медичних втручань і ми знову поїхали ні з чим.
Про те, що жінка почала народжувати, Людмила Миколаївна дізналася вже вночі 23 лютого, коли на лінію «103» зателефонував чоловік та повідомив, що його дружина, народжуючи вдома, стікає кров’ю.
– Від побаченого стало недобре навіть мені, лікарю акушеру-гінекологу із стажем роботи понад тридцять років.
Жінка лежала в калюжі крові (втратила, на перший погляд, більше одного літра), з невідділеним плодом. Надавши необхідну медичну допомогу, ми доставили породіллю до Корюківської лікарні у тяжкому стані. Через значну втрату крові жінка була у геморагічному шоці І ступеня. Тиск 60/40 (при нормі 120/60), гемоглобін 40 (норма 120). Рятували корюківські лікарі породіллю з другої ночі і майже до ранку. Наразі життю матері та її донечці нічого не загрожує, - каже Людмила Чередниченко.
За словами лікарки, така історія вже не перша. За останні сім місяців троє жінок зі Сновська наважилися народжувати вдома. Робили це через своє віросповідання. І всі вони мали пологи з ускладненнями. Всі пари говорили, що вдома народжувати їм допомагатимуть спеціальні люди, які називаються доулами.
Доули не мають права на медичну діяльність
– Доула, або як її ще називають, духовна акушерка, надає психологічну, інформаційну, побутову допомогу, але при цьому ніяк не може втручатися в процес пологів. Більшість з них не мають медичної освіти. Щоб стати доулою, потрібно закінчити курси та отримати відповідний сертифікат. У разі виникнення ускладнень при пологах така помічниця не надасть медичну допомогу, а лише буде морально підтримувати жінку, яка народжує. Тобто доула – це своєрідний психолог, не більше.
Плюси та мінуси пологів вдома
– Людмило Миколаївно, розкажіть про недоліки та переваги домашніх пологів.
– У нашій країні навіть самого поняття «домашні пологи» не існує. Звичайно, жінкам прямо не заборонено народжувати поза медичним закладом, однак не передбачено й державної та юридичної підтримки такого вибору. Я вважаю, що плюсів при пологах вдома немає! Є лише мінуси. І найголовніший з них – загроза життю матері та дитини. На домашні пологи не можна запросити акушерку, оскільки їй заборонено приймати пологи поза лікарнею. Це стосується й інших медичних працівників. Винятком є тільки екстрені випадки, на які вже не запрошують, а викликають, і приймати пологи доводиться бригаді «швидкої».
Також дуже часто у жінок, які не звертаються до лікувального закладу, з’являються ускладнення. Передусім – це кровотечі (так, власне, і сталося з нашою породіллею). Крім того, це різного роду травми пологових шляхів, які найчастіше виникають при перших пологах. У медичному закладі їх можна уникнути.
– У такому разі і зареєструвати дитину буде не так просто?
– Звичайно. Коли вона народилася в пологовому, їй одразу дають свідоцтво про народження. Якщо дитину народжували вдома, то тут процедура значно ускладнена. Якщо викликати швидку допомогу, то лікарі можуть видати таку довідку, повідомивши про це правоохоронним органам, а коли її викликали пізніше і не було свідків процесу – батькам доведеться звертатися до суду.
– Дякую за розмову.
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
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