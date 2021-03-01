Наталія Руденок створює неймовірні композиції

Як же все-таки небагато потрібно дівчині чи жінці для того, щоб відчути себе щасливою. Погодьтеся, букетик ніжних тюльпанів на початку весни або красивих троянд узимку, коли навкруги мете завірюха, змусять чи не кожне жіноче серце наповнитися теплом та любов’ю.
Квіти вже давно стали своєрідним символом найрізноманітніших свят. День народження, День Святого Валентина, 8 березня, весілля або свято першого дзвоника, без них неможливо уявити. А скільки щастя вони приносять жінкам, коли ті отримують їх без приводу, просто так!
У Сновську все про квіти знає Наталія Руденок (на фото), яка пов’язала своє життя із цими прекрасними рослинами.
Любов до квітів у Наталії з’явилася ще в дитинстві. Це і не дивно, адже мати дівчинки жодного разу не могла пройти повз квіткову крамничку і, якщо не придбати додому нову квітку, то вдосталь намилуватися нею. Це захоплення передалося і Наталії, яка обожнює як кімнатні рослини, так і ті, що ростуть на подвір’ї.
Це зараз Наталія успішна підприємиця, якій вдалося втілити у життя свою найзаповітнішу мрію дитинства – відкрити маленьку квіткову крамничку. Та починати все з нуля було зовсім не легко.
У тодішній Щорс жінка переїхала за покликом серця – саме звідси був її майбутній чоловік Михайло. Більше десяти років вона працювала продавчинею у магазині одягу, та розуміла – це не те, чим вона хоче займатися у житті. Поступово почали з’являтися думки про відкриття власного закладу, та продавати хотілося зовсім не одяг, а те, до чого найбільше прагнуло серце – квіти. У результаті кропіткої праці та підтримки чоловіка та доньки Олени, мрію в життя Наталія таки втілила. І вже десять років, завдяки своїм квітам, робить сотні жінок щасливішими.
Годинами поспіль жінка вивчала все про догляд за квітами: освітлення, правильну кімнатну температуру, підживлення, вологість і це ще далеко не повний список того, що необхідно знати, аби квіти росли в сприятливих умовах.
– Дуже часто до мене приходять жінки та просять, аби я порадила їм ту квітку, яка б цвіла у їхньому будинку протягом довгого періоду, - розповідає пані Наталія. – Та зробити це неможливо. Ось, приміром, скільки я не намагалася посадити у своєму будинку фіалки, як тільки не доглядала за ними – нічого не виходило. Не ростуть – і все. Натомість у кожній кімнаті буяють орхідеї. У сусідки навпаки – ті ж орхідеї не ростуть, зате фіалок у неї повно. Це пояснюється просто – у кожному будинку своя температура, вологість повітря тощо. Одній рослинці комфортно за таких умов, іншій вони зовсім не підходять. Тому перед покупкою нової квіточки обов’язково треба придивитися до своїх кімнатних рослин та побачити, які види ростуть у вас, а які ні.
За словами Наталії Миколаївни, найчастіше квіти користуються попитом на свята. Чоловіки купують переважно зрізані (троянди найпопулярніші), жінки ж навпаки – у вазонах.
Найприємніше, що у Сновську залишилися ще романтичні хлопці, які купують букети своїм коханим без приводу, а особливо зворушує, коли чоловіки беруть квіти своїм мамам просто так, щоб зробити приємність.
Робить жінка і прекрасні квіткові композиції. Щоправда, на замовлення, бо ж місто у нас маленьке і, як би не хотілося привозити сюди найрізноманітніші квіти, варто погодитися, що великого щоденного попиту на них немає. Улюбленою ж квіткою самої Наталії стали конвалії. Вона обожнює їх за простоту та неймовірний аромат.
У свою роботу жінка закохана, вона щодня поспішає на неї із задоволенням, насолоджується процесом створення композиції, доглядом за рослинами, спілкуванням із клієнтами та тим, що своєю діяльністю може звичайнісінький день перетворити на справжнє свято.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора та з архіву героїні
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