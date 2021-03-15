понедельник, 15 марта 2021 г.

Коли втрата об’єднує…

 Тамара Тонкопій та Ольга Кривобороденко – жінки із зовсім різними долями, поглядами та захопленнями. І, можливо, ці долі ніколи не перетнулися б, якби не трагічна подія в житті кожної з них – втрата метері, яка об’єднала їх, зробивши не лише справжніми подругами, готовими підтримати одна одну у будь-яку хвилину, а й дала можливість створити спільну авторську пісню, яку жінки нещодавно презентували публіці. 


Тамара Тонкопій писати вірші почала з 2018 року. Сприяла цьому трагічна історія у житті жінки – вона втратила матір, а згодом її батько втратив зір. На плечі жінки ліг тяжкий тягар і вона, раптово для себе, всі свої емоції почала виливати на папір. Спочатку вірші були переважно інтимні, про матір, вони були наповнені болем та переживаннями після втрати найріднішої людини. Далі з-під пера пані Тамари почали виходити вірші  громадянської та пейзажної лірики. І хоч за освітою жінка технолог з обробки металів різанням, яка все життя віддала роботі на залізниці, вона ще з дитинства обожнювала літературу. Читала все, що траплялося під руку, особливо полюбляла вірші і навіть не здогадувалася, що й сама має неабиякий письменницький хист. 

Вірш «Сизокрила голубка» жінка написала у день народження своєї матері, якої вже, на жаль, в живих не було… І саме він зачепив та не лишив байдужою Ольгу Кривобороденко, викладача музично-теоретичних дисциплін музичної школи імені Натана Рахліна. Зачепив у самісіньке серце, бо жінка також втратила матір і боляче це переживала. 

Зустрілися вони на одній із зустрічей, яку організовувала Ніна Мокросноп у бібліотеці. Саме там Ольга, почувши «Сизокрилу голубку», зрозуміла, що має покласти ці слова на музику. 

Все життя Ольги Кривобороденко було пов’язане із музикою. Спершу – вісім років місцевої музичної школи, ще чотири – музичного училища, далі – шість музичної академії. І одразу після декретної відпустки вона стала викладачем у музичній школі.   

Ользі вже доводилося покладати вірші на музику. Вона стала автором своєрідного гімну для випускників музичної школи, щоправда, текст писала також сама. Працювати ж із чужим віршем їй довелося вперше, проте він настільки підкорив її серце, що музика вийшла сама собою. 

І хоч пісня була готова ще влітку, через карантинні обмеження презентувати її вдалося тільки нещодавно – на зборах бібліокафе напередодні 8 Березня. І там вона отримала шквал схвальних відгуків, бо пісні вдалося зачепити найпотаємніші струни душі кожного і своїми словами, і виконанням. 

Ольга Кривобороденко поділилася, що у найближчому майбутньому хоче і надалі співпрацювати з Тамарою Миколаївною. Жінка вже обрала декілька її віршів, які також будуть покладені на музику. А ми, в свою чергу, з нетерпінням чекатимемо на їх презентацію. 

Тетяна ЛИТВИН, фото автора


Пісня «Сизокрила голубка»

Слова – Тамари Тонкопій, музика – Ольги
Кривобороденко. 
І куплет
Матуся діточок просила:
Коли мене покине сила,
Не треба плакати й тужити, 
Життя потрібно в радості прожити.
ІІ куплет
Я сонячним промінчиком 
ковзну,
Впаду краплиною дощу,
Легеньким вітром прилечу,
Гірку сльозинку осушу.
Приспів:
Голубкою сизокрилою
Я буду прилітати,
І сон ваш берегти і біди відвертати.
Вам треба тільки пам’ятати:
Щасливим бути! Так просила мати.
ІІІ куплет
У Бога щастя вам молю,
Бо дуже-дуже вас люблю.
Нехай ласкава буде доля,
Така, як мамина долоня.
Автор: на
Ярлыки:

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