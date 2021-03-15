Коли втрата об’єднує…

Тамара Тонкопій та Ольга Кривобороденко – жінки із зовсім різними долями, поглядами та захопленнями. І, можливо, ці долі ніколи не перетнулися б, якби не трагічна подія в житті кожної з них – втрата метері, яка об’єднала їх, зробивши не лише справжніми подругами, готовими підтримати одна одну у будь-яку хвилину, а й дала можливість створити спільну авторську пісню, яку жінки нещодавно презентували публіці.
Тамара Тонкопій писати вірші почала з 2018 року. Сприяла цьому трагічна історія у житті жінки – вона втратила матір, а згодом її батько втратив зір. На плечі жінки ліг тяжкий тягар і вона, раптово для себе, всі свої емоції почала виливати на папір. Спочатку вірші були переважно інтимні, про матір, вони були наповнені болем та переживаннями після втрати найріднішої людини. Далі з-під пера пані Тамари почали виходити вірші громадянської та пейзажної лірики. І хоч за освітою жінка технолог з обробки металів різанням, яка все життя віддала роботі на залізниці, вона ще з дитинства обожнювала літературу. Читала все, що траплялося під руку, особливо полюбляла вірші і навіть не здогадувалася, що й сама має неабиякий письменницький хист.
Вірш «Сизокрила голубка» жінка написала у день народження своєї матері, якої вже, на жаль, в живих не було… І саме він зачепив та не лишив байдужою Ольгу Кривобороденко, викладача музично-теоретичних дисциплін музичної школи імені Натана Рахліна. Зачепив у самісіньке серце, бо жінка також втратила матір і боляче це переживала.
Зустрілися вони на одній із зустрічей, яку організовувала Ніна Мокросноп у бібліотеці. Саме там Ольга, почувши «Сизокрилу голубку», зрозуміла, що має покласти ці слова на музику.
Все життя Ольги Кривобороденко було пов’язане із музикою. Спершу – вісім років місцевої музичної школи, ще чотири – музичного училища, далі – шість музичної академії. І одразу після декретної відпустки вона стала викладачем у музичній школі.
Ользі вже доводилося покладати вірші на музику. Вона стала автором своєрідного гімну для випускників музичної школи, щоправда, текст писала також сама. Працювати ж із чужим віршем їй довелося вперше, проте він настільки підкорив її серце, що музика вийшла сама собою.
І хоч пісня була готова ще влітку, через карантинні обмеження презентувати її вдалося тільки нещодавно – на зборах бібліокафе напередодні 8 Березня. І там вона отримала шквал схвальних відгуків, бо пісні вдалося зачепити найпотаємніші струни душі кожного і своїми словами, і виконанням.
Ольга Кривобороденко поділилася, що у найближчому майбутньому хоче і надалі співпрацювати з Тамарою Миколаївною. Жінка вже обрала декілька її віршів, які також будуть покладені на музику. А ми, в свою чергу, з нетерпінням чекатимемо на їх презентацію.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Пісня «Сизокрила голубка»
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