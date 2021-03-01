ДЮСШ Сновськ увійшла у трійку фіналістів

Дев’ятнадцятого лютого відбулась відкрита першість міста Славутич з футзалу, присвячена Пам’яті Героїв Небесної Сотні. Участь у турнірі взяло 16 команд з Чернігівської та Київської областей України. Команда зі Сновська потрапила до групи D. Нашими суперниками стали «Фенікс» (Житомир), «Юніор» (Київ) та «Борисфен» (Бориспіль).
Перша гра проти Борисфену відбувалась за явної переваги наших футболістів, але м`яч вперто «не йшов» у ворота бориспільчан. Гра підходила до завершення і після подачі з кутового, чудовий удар наніс Дмитро Кушнір, що призвело до перемоги 1:0.
У другій грі на нас чекав «Юніор». І знову ми володіли м`ячем і перевагою у грі, але помилка у захисті вартувала нам рахунку 0:1. Та нам пощастило швидко відігратися. У цій грі відзначився Тимур Кравець. Підсумковий рахунок – 1:1.
Другого дня ми грали з командою «Фенікс», у якої ми повинні були виграти з різницею у чотири м`ячі, щоб стати першими у групі (минулого тижня у такій же ситуації не вистачило одного гола). Хлопці проявили неабияку силу волі до перемоги і забили п`ять сухих м`ячів – 5:0. Таким чином зайняли перше місце у групі. У півфіналі вже чекали наші одвічні суперники - команда Семенівки. Гра проходила в рівній боротьбі, ми більше володіли м`ячем, але контратаки суперників зробили свою справу – 1:5.
У грі за третє місце на нас чекав «Юніор-2». Знову ми володіли ініціативою, створили неймовірну кількість моментів, але м`яч вперто «не йшов» у ворота. Ініціативу «у свої ноги» взяв захисник команди Влад Роговенко і суперударом у дев`ятку «зняв павутиння» з верхнього кута воріт. Залишалось грати десять секунд і непорозуміння в захисті призвело до голу в наші ворота 1:1. На нас чекала серія пенальті... Суперник влучив у штангу, а ми реалізували всі три удари 3:1. Це була перемога! Третє місце у ДЮСШ Сновськ!
Кращим гравцем нашої команди діти визнали Дмитра Потошного. Вже вкотре поїздка відбулася за підтримки Олександра Якубіна.
Олександр КУХАРЕНКО, тренер-викладач
ДЮСШ Сновськ
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