Хто матиме право

Шістдесятирічним громадянам для виходу на пенсію у 2021 році потрібно мати страховий стаж не менше 28 років.
З кожним наступним роком страховий стаж, що дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році становитиме 35 років.
Якщо у людини на час досягнення зазначеного пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше, після досягнення 63 або 65 років.
ДОВІДКА
До страхового стажу зараховується, зокрема: весь трудовий стаж, набутий до 01.01.2004 р.; час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; період військової служби; період одержання допомоги по безробіттю; навчання у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах із денною формою навчання зараховується до страхового стажу лише до 1 січня 2004 року.
Не важливо, скільки людина фактично працювала з січня 2004 року. Значення має, протягом якого періоду і скільки роботодавець сплачував за неї страхові внески до Пенсійного фонду.
Безперервність стажу роботи при призначенні пенсії не дає жодних пільг.
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