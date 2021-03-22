На цьому тижні було перегорнуто ще одну сторінку в історії Сновщини. Відійшов у минуле той час, коли наш край був окремою адміністративною одиницею і мав відповідні структури виконавчої влади. Після 16 березня у Сновську вже не функціонує райдержадміністрація. Нещодавно мікроавтобусом до Корюківки почали вивозити комп’ютери, деякі меблі та інше майно. Заберуть і машину «Волгу»… Ліквідаційна комісія фактично завершила свою роботу.
Провідним питанням останнього часу стало працевлаштування персоналу скорочених структур. Зрештою, це, можна сказати, долі людей, їхнє майбутнє. Отже, до міськради перейшло 8 спеціалістів (зокрема, і в процесі передачі повноважень від адміністрації). На місці, тобто у Сновську, залишилися державний реєстратор і архівіст. Семеро співробітників щодня їздять до Корюківської райдержадміністрації, ще двоє приєднаються до них із дня на день. Питання з роботою для двох людей перебуває у стадії вирішення.
Двоє членів трудового колективу місцевої РДА пенсійного віку вирушать на заслужений відпочинок. Реально втратила роботу одна людина. Можливо, незабаром до центру зайнятості доведеться звернутися і одному техпрацівнику. Стосовно районного управління соцзахисту, то там скорочено декілька посад, колектив працюватиме надалі у кількості 14 осіб.
У Менській та Сосницькій райдержадміністраціях скорочення виявилися більш відчутними. Одна з причин – дуже мало їхніх спеціалістів погодилося їздити на роботу до Корюківки.
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