Пенсійний вік підвищиться

Для жінок
З 1 квітня жінки виходитимуть на пенсію у 60 років. Їм підняли пенсійний вік ще на 6 місяців. Однак гроші вони отримуватимуть за умови, що мають 28 років стажу. Щоправда, у цій ситуації є нюанси.
Про деякі моменти у здійсненні пенсійного забезпечення на Сновщині читачам «Променя» розповіла спеціаліст місцевого представництва Пенсійного фонду Олена Пилипчук. Отже, станом на 1 березня у нашій громаді налічувалося 6827 пенсіонерів. Це приблизно третина населення нашого краю. Мінімальна пенсія зараз складає 1769 гривень. Якщо жінка має 30 років стажу, а чоловік – 35, то їм виплачують мінімум 2100 гривень. У віці понад 65 років така виплата складає вже 2400 грн.
Під час оформлення пенсії деякі люди можуть опинитися в непередбачуваній ситуації. Скажімо, у період з 2004 по 2014 рік хтось мав роботу й тепер сподівається на те, що в нього є десять років стажу. Але з’ясовується: цей робітник був оформлений, приміром, на півставки. Відповідно, відрахування внесків за нього до Пенсійного фонду було меншим, ніж у того, хто працював на повну ставку. Цей фактор впливає на процес призначення пенсії. Як вихід із такої ситуації людині пропонується «докупити» необхідний обсяг внесків за той період. Зазвичай сума не надто велика – гривень 200 або 300. Хоча декому доводиться викласти і до 5 тисяч…
Збереглося досі й таке поняття, як пільговий вихід на пенсію. (Тобто на 5 років раніше). Це стосується учасників бойових дій, електрогазозварювальників, пресувальників пластмаси, медпрацівників інфекційного відділення, ковалів депо, трактористів і доярок сільгосппідприємств тощо. Хоча існує умова – жінки при цьому повинні мати мінімум 10 років роботи за такою професією, а чоловіки – 12 з половиною. І обов’язково - ці робочі місця на підприємствах мають бути проатестовані. Тобто документально треба підтвердити складні та до певної міри шкідливі умови праці. На жаль, не всі підприємства проводять атестацію робочих місць (а це слід робити раз на п’ять років), тож деяким робітникам не зараховується пільговий стаж. У пошуках справедливості люди вимушені звертатися до суду…
Якщо у когось протягом життя не назбиралося мінімум 15 років трудового стажу, пенсії він взагалі не отримає. Лише у 65-річному віці така людина може звернутися до управління соцзахисту населення по соціальну допомогу. Її розмір – 1497 гривень. Наразі вона виплачується лише одному жителю Сновщини.
Хитра штука
Якась голова у столиці свого часу вигадала цікаву схему в пенсійному забезпеченні. Якщо в людини зараз не вистачає стажу, вона його може докупити. Рік коштує майже 32 тисячі гривень. Тоді й пенсію виплачуватимуть. Однак напливу охочих скористатися такою можливістю щось не спостерігається. Хай там лише один рік комусь не вистачає. А якщо п’ять? Чи десять? Звідки взяти такі гроші?
До речі
На початку цього тижня Фонд соціального страхування України визнав затримку виплат лікарняних і так званих декретних. Проблема у строках фінансування доволі велика – вже понад місяць і на суму майже два мільярди гривень. Люди ставлять цілком логічне запитання: коли вони отримають гарантовані законодавством гроші?
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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