Чому менше?

Саме таке питання поставили собі тисячі жителів Сновщини, коли минулого тижня отримали субсидію за лютий. Воно й справді відчутно, коли грошей надходить приблизно на 30% менше, ніж очікувалося. Яка ж причина такої фінансової колізії – «Промінь» поцікавився у начальника райуправління соціального захисту населення Ольги Запорожець.
– Коли у січні нинішнього року було оголошено про підвищення вартості природного газу і його транспортування до суми понад 10 грн за кубометр, автоматизована програма нарахування пільг та житлових субсидій у робочому порядку виконала свою функцію. Тобто передбачила для потребуючих громадян значно вищі, ніж раніше, суми допомоги. Все було зроблено до 25 січня.
Однак пригадаймо – через значний соціальний резонанс у суспільстві від зростання тарифів на житлово-комунальні послуги органи державної влади переглянули свою позицію. Результатом стало певне зменшення ціни «блакитного палива» - до 6 грн 99 коп. Щоправда, січневі кошти після перерахунку за більшим тарифом вже встигли виплатити громадянам, бо інформація про зменшення вартості газу надійшла до управління соцзахисту лише 12 лютого. Таким чином постало питання: як держава поверне назад неправильно, понаднормово нараховані кошти? Сума ця доволі значна. Загалом на Сновщині у січні налічувалося 2582 отримувача пільг або субсидій. Тому у столиці відповідні посадові особи ухвалили рішення: вирахувати передплату з пільговиків та субсидантів з нового платежу вже у лютому. Саме тому, коли на початку березня громадянам надійшли лютневі гроші за пільги та субсидії на комунальні послуги, вони й отримали менше, ніж очікували. Однак, коли у квітні надходитимуть кошти за березень – все буде згідно зі звичними нарахуваннями. Проблемним моментом залишається необхідність повернути перераховані кошти тим, хто до подорожчання газу взагалі не мав субсидії. Близько сотні жителів громади у січні отримали право на субсидії через занадто високу ціну на газ. Але після пониження тарифу – втратили це право, бо мають достатній рівень власних доходів. (Цій категорії громадян виплатили по 200-500 гривень). І ось тепер спеціалістам управління соцзахисту треба провести роботу з ними і переконати в необхідності якось виправити таку ситуацію.
Ми розуміємо, що подібні дії державних органів можуть викликати певну негативну реакцію з боку громадськості. Але наші дії зумовлені відповідною державною політикою у соціальній сфері. Хочу наголосити, що будь-яке повернення коштів не є ініціативою працівників управління соцзахисту. У даному випадку задіяна загальнодержавна система нарахування та виплат субсидій.
Розмовляв Олег МІРОШНИЧЕНКО
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