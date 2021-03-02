Те, про що здогадувалася більшість жителів нашого краю, починає отримувати лабораторне підтвердження. Мова про реальну кількість інфікованих COVID-19. Офіційні дані свідчать: майже за рік у Сновській громаді перехворіло на коронавірус трохи більше як півтисячі осіб. (Це станом на другу половину лютого). Така цифра грунтується переважно на кількості проведених ПЛР-досліджень, які виявилися позитивними. Але з самого початку епідемії фахівці сумнівалися в достовірності такого методу. Адже тестуванням було охоплено здебільшого тих, хто звернувся по меддопомогу з явними клінічними ознаками захворювання. І не для кого не секрет, що ті, у кого перебіг хвороби був легким і майже безсимптомним, зазвичай просто сиділи вдома і не робили ніякого ПЛР-тесту. Повну картину поширення захворюваності могло дати лише одночасне дослідження на наявність коронавірусу всього населення держави. (Так зробили у Словаччині та деяких інших країнах). На жаль, в Україні цю акцію вирішили не проводити. Тому лишалося хіба гадати, скільки насправді українців занедужало на небезпечну китайську хворобу.
Однак нещодавно спеціалісти місцевої медичної галузі почали отримувати додаткову інформацію про кількість людей, чиєму здоров’ю нашкодив COVID-19. У січні в клініко-діагностичній лабораторії районної лікарні стартувало проведення ІФА-досліджень. За допомогою нової апаратури (міськрада виділила на її закупівлю 300 тисяч гривень) тепер можна доволі оперативно з’ясувати, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Тобто, якщо місяць, два чи три тому хтось перехворів і навіть не здогадався про це – імуноферментний аналіз надасть підтвердження.
Про перші узагальнені підсумки проведених ІФА-досліджень «Променю» розповіла заступниця генерального директора районної лікарні Ірина Якубовська. Отже, приблизно місяць тому почалося активне використання сучасної і дуже потрібної апаратури. Виглядало це доволі просто: у людини брали шість «кубиків» крові, передавали до лабораторії, а наступного дня отримували результат. Загалом вже досліджено проби крові у понад п’ятисот людей. Із загальної кількості антитіла виявили у понад 60%. Найбільша група - працівники медичної сфери (близько сотні). Це дійсно категорія професійного ризику, у 75% з них підтверджено, що вони перехворіли на COVID-19.
У визначені дні бралося зазвичай по 15-20 проб крові, але інколи і по 50 або навіть 70. ІФА-дослідження в обов’язковому порядку робили госпіталізованим на стаціонар райлікарні. (Окрім інфекційного відділення, там пацієнтам роблять ПЛР-дослідження). Із загальної кількості обстежених найстаршій людині було 87 років, а найменші дитині - 8. Також багато хто вирішив за власною ініціативою з’ясувати – хворів він на коронавірус, чи ні. Спостерігалися ситуації, які ще складно пояснити. Наприклад, є сім’я. Батько і мати перехворіли на коронавірус, а син – ні. Хоча живуть в одній хаті.
Фахівці лабораторії тепер можуть визначати рівень вмісту імуноглобуліну в організмі людини. Користуючись такими даними, лікар бачить, наскільки сильний імунітет сформувався в його пацієнта.
Оскільки місцева лікарня не фінансується за так званим ковідним пакетом, проведення ІФА-досліджень є платним. Спочатку обстеження IgM або IgG коштувало 130 гривень, але людина мала ще йти до аптеки і купувати шприц та пробірку. Комусь це було незручно, тому тепер вартість аналізу – 150 гривень, однак у ціну включені всі потрібні засоби. Одночасне обстеження IgM і IgG обійдеться в 200 гривень.
До речі, незабаром має розпочатися вакцинація від коронавірусної хвороби. Одними із перших на Сновщині матимуть нагоду зробити щеплення працівники медицини. Справа ця добровільна. На вибір запропоновані три різні вакцини. (Але це попередньо). Щоправда, препарат Pfizer, скоріш за все, у Сновськ не дістанеться. Річ у тім, що перевозити його можна лише у спеціальному холодильному обладнанні при температурі під мінус 80 градусів. З персоналу районної лікарні згоду на вакцинацію дали 20% працівників. Інші ще розмірковують і визначаться пізніше. Поступово наша громада йде до формування природнього колективного імунітету.
Розмовляв
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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