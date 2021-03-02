77% нещасних випадків на виробництві стаються в галузі охорони здоров’я

Упродовж 2020 року Фондом соціального страхування України зареєстровано 6 646 нещасних випадків, які визнано пов’язаними з виробництвом. З них 3 054 випадки, або 46% – гостре професійне захворювання медичних і інших працівників на COVID-19. Водночас, за розрахунками фахівців Фонду, за умови завершення розслідувань усіх випадків інфікування, показник виробничих нещасних випадків у галузі охорони здоров’я сягнув би 77% за підсумками минулого року.
Про
це начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України Сергій Таровик повідомив під час
селекторної наради із профільними фахівцями управлінь виконавчої дирекції Фонду
в областях і місті Києві. Участь у нараді також взяли начальниця відділу організаційно-методичного
забезпечення роботи страхових експертів Ірина Васинська та заступник начальника
управління – начальник відділу організації профілактичних заходів та аналізу
страхових випадків Сергій Акопян.
«Зазвичай
розслідування нещасних випадків відбувається оперативно, тож за підсумками року
ми бачимо показову картину розподілу травматизму і гострих профзахворювань по
галузях. Однак, у випадку гострих профзахворювань на COVID-19
розслідування не може бути завершено без матеріалів епідеміологічного розслідування
МОЗ і діагнозу щодо гострого профзахворювання, який встановлюють
лікар-інфекціоніст і лікар-профпатолог. На сьогодні 91% розслідувань не
завершені саме через відсутність в матеріалах карти епідрозслідування (65%) чи
діагнозу профхвороби (26%). За нашими розрахунками, якби всі ці розслідування
були завершені, за підсумками 2020 року галузь охорони здоров’я зайняла б у
структурі нещасних випадків 77%», – говорить Сергій Таровик.
З
початку пандемії Фонд отримав 40 593 повідомлення про клінічно підтверджені
випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19, з яких розслідування завершено по
15 936 випадках, 4 542 з яких визнано комісіями пов’язаними з
виробництвом, у тому числі 118 – смертельні.
За
словами Сергія Таровика, робота страхових експертів з охорони праці Фонду
сьогодні має максимальні навантаження, пов’язані із участю в проведенні
розслідувань гострого професійного захворювання медиків, однак, попри це
потребує посилення профілактичного напряму.
«Розрахований
відсоток кількості нещасних випадків у галузі охорони здоров’я дозволяє оцінити
реальний масштаб проблеми з системою охорони праці в лікарнях та говорить про
недостатність заходів із профілактики зараження. Навіть в умовах карантинних
обмежень ми можемо надавати консультації та допомагати організувати безпечні
умови праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, у тому
числі за допомогою телекомунікаційних засобів. Цю роботу потрібно посилити для
збереження життя і здоров’я працівників», – зазначив Сергій Таровик.
Начальниця
відділу організаційно-методичного забезпечення роботи страхових експертів Ірина
Васинська звернула увагу присутніх на проблемах ведення обліку нещасних
випадків та надала відповідні рекомендації.
Крім
того, під час заходу було проаналізовано стан розслідувань у розрізі регіонів,
надано відповіді на проблемні питання та доведено рекомендації щодо
налагодження співпраці і прискорення проведення розслідувань.
Нагадаємо,
зв'язок інфікування медика із виробництвом визначає комісія із розслідування,
що створюється:
-
закладом охорони здоров'я (у випадку смерті медика, якщо його посада і місце
роботи включені до переліків відповідно до постанови КМУ № 1 від
05.01.2021; до складу комісії входять представники закладу охорони здоров’я);
-
Держпраці (у випадку смерті медика, чия посада та/або місце роботи не включені
до переліків; до складу включаються представники роботодавця, профспілки,
закладу охорони здоров’я, ФССУ, Держпраці);
- або роботодавцем
(у інших випадках; до складу включаються представники роботодавця, профспілки,
закладу охорони здоров’я, ФССУ, Держпраці).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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