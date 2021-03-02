вторник, 2 марта 2021 г.

77% нещасних випадків на виробництві стаються в галузі охорони здоров’я

 

Упродовж 2020 року Фондом соціального страхування України зареєстровано 6 646 нещасних випадків, які визнано пов’язаними з виробництвом. З них 3 054 випадки, або 46% – гостре професійне захворювання медичних і інших працівників на COVID-19. Водночас, за розрахунками фахівців Фонду, за умови завершення розслідувань усіх випадків інфікування, показник виробничих нещасних випадків у галузі охорони здоров’я сягнув би 77% за підсумками минулого року.

Про це начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Сергій Таровик повідомив під час селекторної наради із профільними фахівцями управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях і місті Києві. Участь у нараді також взяли начальниця відділу організаційно-методичного забезпечення роботи страхових експертів Ірина Васинська та заступник начальника управління – начальник відділу організації профілактичних заходів та аналізу страхових випадків Сергій Акопян.

«Зазвичай розслідування нещасних випадків відбувається оперативно, тож за підсумками року ми бачимо показову картину розподілу травматизму і гострих профзахворювань по галузях. Однак, у випадку гострих профзахворювань на COVID-19 розслідування не може бути завершено без матеріалів епідеміологічного розслідування МОЗ і діагнозу щодо гострого профзахворювання, який встановлюють лікар-інфекціоніст і лікар-профпатолог. На сьогодні 91% розслідувань не завершені саме через відсутність в матеріалах карти епідрозслідування (65%) чи діагнозу профхвороби (26%). За нашими розрахунками, якби всі ці розслідування були завершені, за підсумками 2020 року галузь охорони здоров’я зайняла б у структурі нещасних випадків 77%», – говорить Сергій Таровик.

З початку пандемії Фонд отримав 40 593 повідомлення про клінічно підтверджені випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19, з яких розслідування завершено по 15 936 випадках, 4 542 з яких визнано комісіями пов’язаними з виробництвом, у тому числі 118 – смертельні.

За словами Сергія Таровика, робота страхових експертів з охорони праці Фонду сьогодні має максимальні навантаження, пов’язані із участю в проведенні розслідувань гострого професійного захворювання медиків, однак, попри це потребує посилення профілактичного напряму.

«Розрахований відсоток кількості нещасних випадків у галузі охорони здоров’я дозволяє оцінити реальний масштаб проблеми з системою охорони праці в лікарнях та говорить про недостатність заходів із профілактики зараження. Навіть в умовах карантинних обмежень ми можемо надавати консультації та допомагати організувати безпечні умови праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, у тому числі за допомогою телекомунікаційних засобів. Цю роботу потрібно посилити для збереження життя і здоров’я працівників», – зазначив Сергій Таровик.

Начальниця відділу організаційно-методичного забезпечення роботи страхових експертів Ірина Васинська звернула увагу присутніх на проблемах ведення обліку нещасних випадків та надала відповідні рекомендації.

Крім того, під час заходу було проаналізовано стан розслідувань у розрізі регіонів, надано відповіді на проблемні питання та доведено рекомендації щодо налагодження співпраці і прискорення проведення розслідувань.

Нагадаємо, зв'язок інфікування медика із виробництвом визначає комісія із розслідування, що створюється:

- закладом охорони здоров'я (у випадку смерті медика, якщо його посада і місце роботи включені до переліків відповідно до постанови КМУ № 1 від 05.01.2021; до складу комісії входять представники закладу охорони здоров’я);

- Держпраці (у випадку смерті медика, чия посада та/або місце роботи не включені до переліків; до складу включаються представники роботодавця, профспілки, закладу охорони здоров’я, ФССУ, Держпраці);

- або роботодавцем (у інших випадках; до складу включаються представники роботодавця, профспілки, закладу охорони здоров’я, ФССУ, Держпраці).

 

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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