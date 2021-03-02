Вихованці музичної школи знову з нагородами

За перші зимові місяці колекція нагород Сновської музичної школи імені Натана Рахліна поповнилася численними дипломами, грамотами, медалями та кубками. Вихованці та вчителі школи активно брали участь у найрізноманітніших конкурсах (щоправда, дистанційно), починаючи з обласних і закінчуючи міжнародними. І всюди наші талановиті діти показували високий рівень майстерності та здобували першість.
Хоровий ансамбль «Animato» - лауреат І премії
Недарма хоровий ансамбль «Animato», створений майже десять років тому старшим викладачем відділу вокально-теоретичних дисциплін Тамарою Ткаченко, отримав таку назву. З італійської «аnimato» означає «співати з душею». А кому хоч раз довелося послухати, як чисто та прекрасно виконують музичні твори дівчата з цього хору, впевнено скажуть, що співають вони дійсно з душею.
Левову частину хору складають учні музичної школи, яскраво доповнюють його випускники минулих років. На великі свята «Animato» виконує свої твори у Свято-Покровському храмі. Співають дівчата на три голоси акапела (без музичного супроводу), і це надає кожній пісні особливого звучання та шарму.
Так, ансамблю вдалося майже з першої ноти зачепити своїм виконанням членів журі на VII Дистанційному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Музичне Різдво». Колектив представив різдвяні колядки та став лауреатом І премії в номінації «Академічний вокал» (старша категорія).
Викладач хору Тамара Ткаченко отримала Подяку за творчий підхід до улюбленої справи, виховання талановитої молоді, обдарованих дітей – майбутніх зірочок нашої країни.
За словами Тамари Федорівни, хоровий спів – це справжній суто український витвір мистецтва, який люди мають берегти та плекати як рідну мову та традиції. І дуже приємно, що все ще лишаються діти, які здатні любити та оберігати наше духовне надбання, несучи прекрасний хоровий спів у суспільство.
Яна Пахолкіна та Ілля Кліщенко на «Різдвяній зірці»
Музичну школу Яна Пахолкіна відвідує вже дев’ять років. Весь цей час дівчина займається у старшого викладача по класу акордеон Світлани Гладченко. І хоч минулого року вона стала випускницею школи, ще рік вирішила залишитися тут, поруч із улюбленим викладачем, бо хоче і надалі продовжувати займатися музикою. Яна майже усі роки навчання брала участь у найрізноманітніших конкурсах, щоправда, у дуеті із Анастасією Єфименко.
А нещодавно вже сама взяла участь у Міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі-конкурсі «Різдвяна зірка», який відбувся за підтримки Міністерства культури Республіки Болгарія та Всеукраїнського благодійного фонду «Злагода». Учениця отримала Диплом лауреата І ступеня в номінації «Інструментальна музика» та схвальний відгук від журі конкурсу за віртуозне виконання.
У свою чергу Світлані Михайлівні оголосили Подяку за збереження культури України та розвиток талановитих дітей і обдарованої молоді.
На цьому ж конкурсі яскраво проявив себе і вихованець інструментального відділу Ілля Кліщенко.
Займається музикою він уже шість років. І за цей період, за словами викладача хлопця Володимира Лашука, з кожним роком лише вдосконалює свої творчі навички. За останній час він двічі ставав лауреатом на обласних конкурсах, та на фестивалі міжнародного рівня Ілля був вперше. До нього хлопець плідно готувався ще з вересня і результат виправдав усі сподівання – він став лауреатом І ступеня у номінації «Інструментальна музика».
За творчі здобутки та відданість обраній справі Подяки оголосили і Володимиру Федоровичу разом із концертмейстером Вікторією Маковецькою.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву музичної школи
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