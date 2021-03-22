Мініфутбол
Завершилася відкрита першість Сновської громади з мініфутболу, учасниками якої були 8 команд – чотири місцеві, дві з Городні й по одній з Корюківки та Березни. Три тижні тривали по неділях, щодня у залі нашої спортшколи відбувалося по 9 або 10 матчів. І ось 14 березня остаточно вирішилося, хто стане володарями призових місць.Найпринциповішою стала зустріч між сновськими командами «Хіт» і «Тайм». Таймівцям, щоб гарантовано здобути умовне «срібло», потрібна була лише перемога. Усіма силами вони пішли вперед, заволоділи ініціативою і невдовзі відкрили рахунок. Згодом створили ще декілька небезпечних моментів у штрафному майданчику суперників, але реалізувати їх не змогли. Натомість «Хіт» узявся наполегливо вирівнювати ситуацію. Спочатку його гравці забили гол у відповідь, а потім ще двічі м’яч змусив тріпотіти сітку воріт «Тайма». Остаточний результат – 3:1 на користь «Хіта».
Отже, «Хіт» (21 очко, різниця забитих і пропущених м’ячів 53-17) посів І місце, «Корюківка» (16 очок, 47-30) – ІІ, «Тайм» (15 очок, 47-29) – ІІІ, городнянський «Вест» - IV, березнянське «Полісся» - V, сновський «Ветеран» - VІ, городнянський «Ветеран» - VIІ і сновський «Сівер» - VIІІ.
Як розповів «Променю» голова громадської федерації футболу Сновщини Роман Грицюк, у проведенні змагань посприяло управління в справах освіти, сім`ї, молоді та спорту міськради. Також за спільним рішенням гравців команд-володарів призових місць увесь преміальний фонд першості передали нашому земляку Олександру Криволапу, який нещодавно зазнав поранення в бою з російськими загарбниками на Донбасі. Олександр Криволап добре відомий місцевим любителям футболу. До війни він грав за команду «Колійник».
Юнацький футбол
Минулого тижня у Сновську відбувся товариський футбольний турнір за участю двох наших команд, трьох чернігівських, однієї з Борзни і ще однієї – з села Кудрівка Сосницького району. У підсумку переможцем змагань стали футболісти ФК «Чернігів». Друге місце – у ФК «Десна», ІІІ – у ДЮСШ «Сновськ», IV – у борзнянців, V – у хлопців з Кудрівки, VІ – у ФК «Десна-2», VІІ – у ДЮСШ «Сновськ-2». Поміж наших спортсменів найкращими визнано А.Пузача та О.Іващенка.
Тринадцятого березня в Новгороді-Сіверському відбулися зональні змагання першості області з мініфутболу серед юнаків 2010-2011 рр. Представники Сновська обіграли господарів поля з рахунком 6:2, у напруженій боротьбі перемогли суперників з Коропа (3:2) і не залишили жодного шансу одноліткам з Мени (5:0). Таким чином вони здобули путівку до фінального етапу змагань.
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