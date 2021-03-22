Новий різновид вірусу?

Коронавірусна хвороба, яка понад рік тому почала поширюватися з території Китаю, продовжує шкодити людям. Вірус зазнає мутацій, виникають нові штами, перебіг захворювання набуває нових і небезпечніших ознак.В окремих регіонах України лікарі констатують, що раніше приблизно 20% вражених коронавірусом пацієнтів потребували кисневої терапії, а тепер подекуди – аж до 80%. Кількість тяжкохворих, яких лікують в умовах госпіталізації, дуже зросла. Не виключено, що ця хвиля проблем докотиться і до Чернігівщини. Подібна загроза має нагадати нашим землякам про необхідність дотримання відомих усім карантинних вимог – носити маски, не легковажити санітарною гігієною та соціальною дистанцією. Бо якщо події почнуть розгортатися за негативним сценарієм - місця у лікарні вистачить не всім. Так само, як і кисню…
Наша область за якийсь тиждень перемістилася із жовтої до помаранчевої зони, тобто рівень захворюваності на COVID-19 помітно зріс. Вже почалися розмови про запровадження жорсткіших карантинних обмежень. І якось не надто активно проводиться вакцинація населення. Станом на 17 березня на Чернігівщині вакцинувалося лише 1746 осіб. Для порівняння: у Полтавській – 4002, Тернопільській – 4948, Дніпропетровській – 5249, Київській – 5739, Донецькій – 6904.
Загалом же знову дуже актуальним стає побажання всім людям: бережіть своє здоров’я і здоров’я тих, кого ви любите.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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