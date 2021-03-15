Кількість нещасних випадків без врахування профхвороби на COVID-19 зменшилась на 18,3%

На підприємствах України упродовж 2020 року було зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П (пов’язані з виробництвом), що на 51,3% більше, ніж у 2019 році. З них 3 054 – випадки гострого професійного захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19. Гострі профхвороби склали за підсумками минулого року 46% від загальної кількості нещасних випадків.
Водночас,
без врахування гострих професійних захворювань на COVID-19 кількість нещасних
випадків зменшилась на 18,3% – з 4 394 у 2019 році до 3 592 у 2020-му.
Кількість смертельно травмованих осіб зменшилась з 410 до 327 потерпілих, що
дорівнює 20,2%.
Найбільша
кількість страхових нещасних випадків без урахування гострих професійних
захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області (14,7%), Донецькій області (10,9%), місті
Києві (10,9%), Львівській області (6,8%) та Запорізькій області (5%). Кількість травмованих осіб у цих областях
складає 48,3 % від загальної кількості травмованих по Україні.
Нагадаємо, у разі
настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Фонд
здійснює для потерпілих такі виплати:
1) допомогу у зв’язку з
тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення
інвалідності;
2) одноразову допомогу в
разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
3) щомісячну страхову
виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує
відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;
4) страхову виплату
потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому
переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;
5) щомісячну страхову
виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
6)
відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.
Крім того,
у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання медичних
і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих наслідків
страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя
потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної
реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень,
здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення
лікарськими засобами та виробами медичного призначення тощо.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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