понедельник, 15 марта 2021 г.

Кількість нещасних випадків без врахування профхвороби на COVID-19 зменшилась на 18,3%

 На підприємствах України упродовж 2020 року було зафіксовано 6 646 нещасних випадків, на які складено акти за формою Н-1/П (пов’язані з виробництвом), що на 51,3% більше, ніж у 2019 році. З них 3 054 – випадки гострого професійного захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19. Гострі профхвороби склали за підсумками минулого року 46% від загальної кількості нещасних випадків.

Водночас, без врахування гострих професійних захворювань на COVID-19 кількість нещасних випадків зменшилась на 18,3% – з 4 394 у 2019 році до 3 592 у 2020-му. Кількість смертельно травмованих осіб зменшилась з 410 до 327 потерпілих, що дорівнює 20,2%.

Найбільша кількість страхових нещасних випадків без урахування гострих професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області  (14,7%), Донецькій області (10,9%), місті Києві (10,9%), Львівській області (6,8%) та Запорізькій області (5%).  Кількість травмованих осіб у цих областях складає 48,3 % від загальної кількості травмованих по Україні.

Нагадаємо, у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання Фонд здійснює для потерпілих такі виплати:

1) допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

2) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

3) щомісячну страхову виплату в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

4) страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу нижчеоплачувану роботу;

5) щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;

6) відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням.

Крім того, у разі настання страхового випадку за кошти Фонду здійснюється надання медичних і соціальних послуг. Зокрема, фінансується лікування всіх прямих наслідків страхового випадку до відновлення здоров’я або упродовж усього життя потерпілого у разі визначеної в цьому потреби, проходження курсу оперативної реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, проведення досліджень, здійснення оперативних втручань, ендопротезування, протезування, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення тощо.

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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