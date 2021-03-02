Фонд оплатив понад 2 мільйона днів догляду за хворими дітьми для працюючих батьків

Упродовж 2020 року 190,5 тисячі застрахованих осіб знаходились на лікарняному по догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі за хворими дітьми до 14 років. Фонд соціального страхування України компенсував їм втрачений за весь період здійснення догляду заробіток на загальну суму 630,6 млн гривень.
Загалом працюючі українці провели
на лікарняних у зв’язку із потребою догляду за хворими родичами понад 2
мільйони оплачених за кошти Фонду днів. Здебільшого догляд здійснювався за
хворими дітьми.
Фінансування
такої допомоги здійснюється ФССУ, починаючи з першого дня і за весь час непрацездатності
з цієї причини. Середньоденний розмір виплати склав за підсумками минулого року
308,49 гривні, що на 18,7% більше, ніж у 2019 році.
Нагадаємо, надання допомоги з
тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років
здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує
догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за
весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною.
Допомога по тимчасовій непрацездатності
по догляду за хворим членом сім’ї виплачується не більш як за три календарні дні,
а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, –
не більш ніж за сім календарних днів.
Розмір допомоги залежить від
тривалості страхового стажу та складає від 50% середньої заробітної плати (якщо
стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – понад 8 років).
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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