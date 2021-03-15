Верифікація виплат буде розширена на всі допомоги за лікарняними листками

Допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагітності та пологах будуть проходити процес верифікації. Верифікація виплат від Фонду соціального страхування України має забезпечити цільове використання коштів та мінімізувати ризик помилок при здійсненні виплат. При цьому, верифікація не вплине на строки фінансування матеріального забезпечення від Фонду.
Найближчим
часом буде опрацьовано технічні питання інформаційного обміну для проведення
верифікації, підписано відповідний протокол і оновлений договір із
Міністерством фінансів України, а також розроблено механізм надання
рекомендацій у разі виявлення невідповідностей даних.
Про
це було домовлено на ініційованій Міністерством соціальної політики робочій
нараді 10 березня. Участь у заході взяли представники ФССУ, Міністерства
фінансів і Міністерства соцполітики.
Також
під час круглого столу Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту
прав ветеранів 11 березня було обговорено прогрес і проблемні питання
впровадження верифікації.
Верифікація
виплат буде здійснюватись для всіх видів матеріального забезпечення і страхових
виплат Фонду соціального страхування України. Зокрема, буде впроваджено
механізми превентивної верифікації, яка дозволить упередити здійснення
нецільових видатків.
Нагадаємо,
раніше реалізація верифікації була розпочата для страхових виплат, які ФССУ
здійснює для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або
профзахворювань, а також членів їх сімей.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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