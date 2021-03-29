Центр надання адміністративних послуг – що це таке?

Центр надання адміністративних послуг (в подальшому – ЦНАП) на Сновщині був створений 4 січня поточного року. Він розташований у колишньому приміщенні Сновської міської ради. Загалом у закладі послуги надають 12 працівників, також є 22 віддалені робочі місця по старостатах.
Про графік роботи, те, які послуги можна отримати у ЦНАПі та коли потрапити на прийом до потрібних фахівців, «Промінь» поцікавився у начальниці центру Лілії Терещенко, яка почала його очолювати з дев’ятого березня.
– Ліліє Олександрівно, розкажіть, з якою метою було створено ЦНАП та якими є його основні завдання?
– Центр надання адміністративних послуг утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг. ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно через адміністраторів, які працюють в трьох секторах.
Сектор соціальної політики
У цьому секторі працює чотири спеціалісти – завідувач Марина Апецько, головний спеціаліст Олена Жеребцова, адміністратор Світлана Швед та соціальний інспектор Ганна Белінська.
Даний сектор здійснює прийом документів з подальшою їх передачею до управління соціального захисту населення. Нагадаємо, що з першого березня управління соціального захисту уже не приймає відвідувачів.
Сектор надання адміністративних послуг
Тут також працюють чотири фахівці – завідуюча сектора та заступник начальника центру Валентина Царук, адміністратор Марина Кравець і два діловоди – Ніна Кухаренко та Ірина Шуба.
Сектор з державної реєстрації та дозвільно-погоджувальних процедур
Завідувачем сектора став Віктор Терехов, головним спеціалістом – Кристина Горбатович.
До речі, з початку створення ЦНАПу лише по Сновську, не враховуючи села, до соціального сектора звернулося 648 громадян, також було розглянуто 179 заяв з геокадастру, видано 1103 довідок про склад сім’ї, 132 – про отримання паспорта.
– Розкажіть докладніше, які саме послуги у вас можна отримати?
– Загалом ЦНАП надає 125 послуг. Серед найпопулярніших у населення усі питання соціальної сфери (отримання субсидій, державних допомог, квартирного обліку тощо), реєстрація права власності на нерухоме майно, права власності на землю, надання дозволів на розроблення технічної документації з приватизації земельних ділянок, реєстрація суб’єктів господарювання, питання реєстрації місця проживання, надання дозвільної документації під час здійснення будівельних робіт, видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, зняття з реєстрації місця проживання, видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї, видача довідки про отримання паспорта, видача довідки про факт спільного проживання тощо.
– Як працює ЦНАП і коли людям до вас звертатися?
– Ми працюємо щодня, окрім неділі, без перерви на обід. З понеділка по п’ятницю – з 8:30 до 17:30, у суботу – з 9:00 до 13:00. У вівторок центр працює з 8:30 до 20.00.
– Фахівці трьох секторів знаходяться в одному приміщенні?
– Поки що лише два з них розмістилися у приміщенні колишньої міської ради. Сектор з державної реєстрації розташований там, де і раніше. Проте, ми сподіваємося, що вже з початку квітня всі працівники ЦНАПу запрацюють у повному складі вже в одному приміщенні та з повним технічним оснащенням, якого наразі нам не вистачає.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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