Перерахунок виплат «чорнобильцям»

У березні 2021 року одержувачі пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника згідно із Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсія яким обчислюється з урахуванням пункту 9-1 постанови Кабінету Міністрів №1210 від 23.11.2011 року «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», одержать не тільки проіндексовану пенсію за березень, а й доплату за січень-лютий 2021 року.
Перерахунок здійснено особам, яким пенсія була призначена (перерахована) у 2019-2020 роках. Формула, за якою здійснено перерахунок, наведена у пункті 9-1 Постанови № 1210, а саме: мінімальна заробітна плата на 1 січня 2021 року (6000 грн) множиться на 5 та ділиться на середню заробітну плату за 2020 рік (10340,35 грн). Визначений за формулою коефіцієнт заробітку складає 2,90126. На цей коефіцієнт множиться проіндексована у 2019-2020 роках середня заробітна плата за 2014-2016 роки (4888,83 грн). Одержана таким чином заробітна плата (14183,77 грн) множиться на відсоток втрати працездатності, який встановлений особі органами медико-соціальної експертизи.
Приклад перерахунку пенсії особі з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи: чоловік, 1951 року народження, отримує пенсію по інвалідності ІІ групи внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС під час призову на військові збори (військовозобов’язаний). З 1 липня 2019 року пенсія обчислюється із 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати. Втрата працездатності становить 70%.
Розрахунок пенсії
з 01.01.2021
Заробітна плата для обчислення пенсії – 14183,77 грн. (4888,83 грн. х 2,90126, де 4888,83 грн. – проіндексована у 2019-2020 роках на коефіцієнти 1,17 і 1,11 середня заробітна плата за 2014-2016 роки; 2,90126 – коефіцієнт заробітної плати, визначений за формулою згідно з Постановою № 1210, для осіб, яким пенсія призначається/перераховується у 2021 році).
Розрахунок пенсії:
14183,77 грн. (заробіток) х 70% (відсоток втрати працездатності) = 9928,64 грн. – розмір пенсії, обчислений із 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати;
379,60 грн. – додаткова пенсія особі з інвалідністю ІІ групи з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;
707,60 грн. – підвищення особі з інвалідністю внаслідок війни;
50,00 грн. – цільова грошова допомога особі з інвалідністю внаслідок війни.
Всього – 11065,84 грн. (9928,64 грн. + 379,60 грн. + 707,60 грн. + 50,00 грн.).
З 01.01.2021 пенсія збільшилась на 787,07 грн.
Розрахунок пенсії
з 01.03.2021 (індексація):
Заробітна плата для обчислення пенсії – 15743,98 грн. (5426,60 грн. х 2,90126, де 4888,83 грн. – проіндексована у 2019-2021 роках на коефіцієнти 1,17, 1,11 і 1,11 середня заробітна плата за 2014-2016 роки; 2,90126 – коефіцієнт заробітної плати, визначений за формулою згідно з Постановою № 1210, для осіб, яким пенсія призначається/перераховується у 2021 році).
Розрахунок пенсії:
15743,98 грн. (заробіток) х 70% (відсоток втрати працездатності) = 11020,79 грн. – розмір пенсії, обчислений із 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати;
379,60 грн. – додаткова пенсія особі з інвалідністю ІІ групи з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;
707,60 грн. – підвищення особі з інвалідністю внаслідок війни;
50,00 грн. – цільова грошова допомога.
Всього – 12157,99 грн. (11020,79 грн. + 379,60 грн. + 707,60 грн. + 50,00 грн.).
З 01.03.2021 пенсія збільшилась на 1092,15 грн.
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