«У ній живе вся мудрість віковічна…»

Саме під такою назвою четвертого березня у бібліокафе Сновської публічної бібліотеки пройшла зустріч жінок, організована ГО «Спілка жінок Сновщини», яку очолює редактор «Променя» Олена Компанець.
Через те, що очільниця не змогла бути присутньою на заході, його відкриття довірили Ніні Мокросноп, директорці публічної бібліотеки. Вона привітала всіх жінок із прийдешнім святом та розповіла про нашу землячку-письменницю Лідію Вакуловську – з нагоди 95-річчя від дня її народження.
З вітальним словом до присутніх звернулися і секретар міської ради Наталія Самойлова, начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко та начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко.
Всі присутні мали можливість доторкнутися своїм серцем та частинкою душі до чарівного світу поезії талановитої української поетеси Лесі Українки, 150-річчя якої відзначили цього року.
Уперше на заході презентували авторську пісню місцева поетеса Тамара Тонкопій разом з викладачем музичної школи Ольгою Кривобороденко, яка поклала на музику слова авторки та зворушливо заспівала пісню перед присутніми.
Своїм музичним вітанням святкового настрою додали вихованці музичної школи Михайло Клюзко та Поліна Стрижак.
А те, що на Сновщині проживають не тільки красиві жінки, а ще й талановиті, вкотре довела виставка робіт «Майстри Сновщини», яку представила Ольга Довбиш. Вперше у бібліотеці презентувала свої роботи молода майстриня Анна Трохименко, яка створює авторські ляльки.
Зустріч пролетіла на одному подиху у невимушеній та дружній атмосфері. (З дотриманням усіх карантинних норм). Вже наступного року жінки пообіцяли зустрітися тут знову, щоправда, вже у своєму повному складі, аби й надалі продовжити ділитися своїми знаннями, досвідом та жіночою мудрістю.
Тетяна ЛИТВИН
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