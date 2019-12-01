Уряд збільшив видатки Фонду на матзабезпечення на 1 млрд грн за рахунок перевиконання плану по доходам

На засіданні 18 грудня Кабінет Міністрів України затвердив зміни до бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік. Це друге корегування показників річного бюджету, початкову редакцію якого було прийнято 16.01.2019.
За напрямом матеріального забезпечення (фінансування лікарняних, допомог по вагітності та пологах і допомог на поховання) визначено на 1,017 млрд гривень більше, загальна сума видатків склала 15,361 млрд грн.
Зміни пов’язані із фактичним перевиконанням статті доходів бюджету Фонду за рахунок, зокрема, понад прогнозованої сплати ЄСВ страхувальниками (роботодавцями), а також перерозподіленням коштів. Загальні доходи Фонду з урахуванням залишку коштів на початок року визначено в розмірі 25,665 млрд гривень, що більше на 0,996 млрд грн.
Зазначимо, кошти у розмірі 9,37% від ЄСВ надходять на рахунок Фонду щодня, по мірі сплати страхувальниками єдиного внеску. Усі наявні ресурси направляються Фондом на фінансування страхових виплат і матеріального забезпечення одразу після їх надходження.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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