Уряд затвердив зміни до бюджету Фонду на 2019 рік

27 листопада на своєму засіданні Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік» від 16.01.2019 № 16.
Видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг збільшено на 1,37 млрд гривень, загалом вони складають 14,344 млрд грн проти 12,974 млрд грн у початковій редакції.
Доходи Фонду з урахуванням залишку коштів на початок року визначено в розмірі 24,669 млрд гривень, що більше на 1,37 млрд гривень. Корегування розміру доходів Фонду пов’язано, зокрема, із перевиконанням плану по сплаті ЄСВ страхувальниками.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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