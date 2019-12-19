Петро Теліман створює унікальні головні убори, які носять по всьому світу

Вироби з соломи для кожного українця завжди мали особливий характер. Вони слугували не лише як елементи одягу, деталі інтер’єру, іграшки, але і як оберіг. Старовинна традиція виготовлення солом’яних речей з часом втрачає свою популярність, та є люди, які не дають забувати про неї і нині. Серед них – петрівчанин Петро Теліман. Цього року йому буде 80, а він і досі із задоволенням засиджується над улюбленим заняттям, створюючи неповторні головні убори – капелюхи та картузи із соломи.
Навчив чоловіка цій старовинній справі ще у сімдесятих роках дідусь, який приїхав до села з Полтави. Він плів брилі, які тоді користувалися неабияким попитом. Петро Ілліч спробував і собі створити щось подібне, і у нього вийшло. Далі придбав собі книгу з детальними описами та новими техніками, і так почалася справа усього його життя…
Створення головних уборів із соломи – справа складна та кропітка, яка потребує не лише великої кількості часу, але й посидючості та уважності.
– Найголовніше у створенні уборів – вибір соломи, - розказує Петро Теліман. Я сію озиме жито, не обробляючи його ніякою хімією та добривами, і скошую колоски ще недоспілими. Соломинку беру не всю, мені потрібно лише друге коліно від колоска. Далі соломинки потрібно пропарити в окропі (щоб не ламалися) і лише тоді починати плести заготовки.
Займається чоловік цією справою близько 45 років. Працював і слюсарем, і начальником охорони у колгоспі, і лісником. Останній присвятив більше 20 років життя. Та весь цей час, окрім безпосередньої роботи та праці по господарству і на городі, щодня поспішав сісти за улюблену справу. Свої капелюхи він продавав та дарував знайомим. Коли був молодший, то возив їх до Чернігова на ринок, зараз же продає їх лише вдома.
– З упевненістю можу сказати – мої головні убори є у всіх селах нашого району. Чимало їх купували і з багатьох міст України та із-за кордону. Я дуже пишаюся, що частинка українського народного мистецтва є у містах Америки, Австралії, у Туреччині та Єгипті. Це для них спогад про Україну, її неповторні звичаї та традиції, - каже чоловік. - Спробував навчити робити брилі і двох своїх доньок – Раїсу та Людмилу. Та дівчатам ця справа дається важко, у них немає необхідної сили у руках та і посидючості їм не вистачає, а особливо зараз, коли у них є свої родини та дітки.
Петро Ілліч розповідає, що найкраще його головні убори носити у спеку. Вони пропускають повітря, є екологічно чистими та не створюють дискомфорту під час носіння. А якщо намочити їх у холодній воді, то кращого охолодження годі й шукати.
Тетяна ЛИТВИН , фото автора
Навчив чоловіка цій старовинній справі ще у сімдесятих роках дідусь, який приїхав до села з Полтави. Він плів брилі, які тоді користувалися неабияким попитом. Петро Ілліч спробував і собі створити щось подібне, і у нього вийшло. Далі придбав собі книгу з детальними описами та новими техніками, і так почалася справа усього його життя…
Створення головних уборів із соломи – справа складна та кропітка, яка потребує не лише великої кількості часу, але й посидючості та уважності.
– Найголовніше у створенні уборів – вибір соломи, - розказує Петро Теліман. Я сію озиме жито, не обробляючи його ніякою хімією та добривами, і скошую колоски ще недоспілими. Соломинку беру не всю, мені потрібно лише друге коліно від колоска. Далі соломинки потрібно пропарити в окропі (щоб не ламалися) і лише тоді починати плести заготовки.
Займається чоловік цією справою близько 45 років. Працював і слюсарем, і начальником охорони у колгоспі, і лісником. Останній присвятив більше 20 років життя. Та весь цей час, окрім безпосередньої роботи та праці по господарству і на городі, щодня поспішав сісти за улюблену справу. Свої капелюхи він продавав та дарував знайомим. Коли був молодший, то возив їх до Чернігова на ринок, зараз же продає їх лише вдома.
– З упевненістю можу сказати – мої головні убори є у всіх селах нашого району. Чимало їх купували і з багатьох міст України та із-за кордону. Я дуже пишаюся, що частинка українського народного мистецтва є у містах Америки, Австралії, у Туреччині та Єгипті. Це для них спогад про Україну, її неповторні звичаї та традиції, - каже чоловік. - Спробував навчити робити брилі і двох своїх доньок – Раїсу та Людмилу. Та дівчатам ця справа дається важко, у них немає необхідної сили у руках та і посидючості їм не вистачає, а особливо зараз, коли у них є свої родини та дітки.
Петро Ілліч розповідає, що найкраще його головні убори носити у спеку. Вони пропускають повітря, є екологічно чистими та не створюють дискомфорту під час носіння. А якщо намочити їх у холодній воді, то кращого охолодження годі й шукати.
Тетяна ЛИТВИН , фото автора
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