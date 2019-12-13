пятница, 13 декабря 2019 г.

У ДЮСШ тренують чемпіонів та гордість нашого краю

Сучасна людина не уявляє себе без спорту. Всесвітній день футболу  відзначають 10 грудня за пропозицією ООН. Згадки про цю гру знаходять відголосок ще за часів Стародавнього Китаю. Найстаріший м’яч знайшли в 1999 році у замку Стерлінг (Шотландія). На думку вчених, нині йому 450 років.



Сновчани також поважають давні традиції футболу, тому активно тренуються задля нових здобутків. У ДЮСШ на відділенні футболу працює 4 тренери –  Микола Бобров,  Роман  Грицюк,  Олександр Кухаренко  та Богдан Дибков. Цікаво, що останні троє є вихованцями Миколи Івановича Боброва, а зараз працюють разом з ним на одному полі.
Тренери  Роман Грицюк  та  Олександр Кухаренко розповіли про роботу відділення футболу та досягнення своїх вихованців.
– Всього займаються футболом 142 дітей різного віку (з 1 по 11 клас), активно беруть участь у змаганнях різного рівня. Наприклад: турнір «Шкіряний м’яч» (між 3 віковими групами) та Першість області серед команд ДЮСШ (2 вікові групи), де ставали неоднократними переможцями Північної зони. У «Шкіряному м’ячі» також неодноразові учасники фінальної частини та призери області. Наші вихованці були і є членами збірних команд футболу в області «Юність» (Чернігів) та «Десна» (Чернігів), грали на Чемпіонаті України серед СДЮШОР:  О.Похрамцов, Д.Авраменко, Є.Заїзжай,  В.Хоменко, А.Шевченко, В.Ващенко, Р.Петренко, Р.Головач, Д.Пікус, С.Вдовенко, – розповідає Роман Грицюк.
Взагалі, проводиться багато турнірів для різних вікових категорій, починаючи з першого класу і закінчуючи дорослими. Для ветеранів гри (35+)  також проводять змагання. Активною є команда «Тайм» - доросла любительська команда, у якій грають і випускники ДЮСШ, і діючі футболісти (10-11 клас). У Міжрайонному чемпіонаті в цьому сезоні зайняла 2 місце.
Наразі спортивний зал у ДЮСШ на ремонті, але вже найближчим часом тренування відновляться у звичному режимі. А, починаючи з кінця грудня, активно розпочнуться й турніри у різних вікових групах (місцеві та виїзні).
Звісно, досягнення вихованців неможливі без щоденно копіткої праці наставників, які для своїх учнів є справжнім прикладом, адже самі постійно грають у футбол.
Роман Грицюк працює тренером 20 років, Олександр Кухаренко 11. Зізнаються, що для них робота – улюблена справа, якій і присвятили життя. Вміють знайти підхід до кожної дитини та приділити їм належну увагу, а правильне виховання в свою чергу підтверджують низки досягнень спортсменів, призові місця на турнірах обласного та районного рівнів й інші численні перемоги.
Доведено, що фізична активність позитивно впливає на загальний стан здоров’я. А ще командна гра дуже важлива для розвитку особистісних якостей: цілеспрямованості, комунікабельності, відповідальності. Тому наші тренери допомагають учням не лише стати на шлях до перемоги, а й виховати повноцінно розвинену особистість.
Бажаємо і надалі не зупинятись на досягнутому, а реалізовувати заплановане і прославляти Сновщину своїми спортивними здобутками.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора 
Автор: на
Ярлыки:

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