пятница, 13 декабря 2019 г.

Держпродспоживслужба турбується про здоров’я жителів громади

Сновське районне управління Держпродспоживслужби в своїй структурі поєднує два надзвичайно важливі відділи – із безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та санітарний відділ. Їх керівником є відповідальний та працелюбний Володимир Білашко. Він прийшов на посаду головного лікаря у Щорську районну лікарню ветеринарної медицини у 2000 році та з тих пір є незмінним начальником.


– Володимире Петровичу, розкажіть про колектив, з яким Ви працюєте вже майже двадцять років.
– Він у нас невеличкий, але дуже професійний. У відділі з безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини трудяться чотири спеціалісти: завідувач відділу Валентин Шишко, головний спеціаліст Віта Оруджова, провідний фахівець Жанна Дума та водій Михайло Петренко. У санітарному відділі – головний спеціаліст Юлія Дрозд та фельдшер Наталія Лопаревич. Вільною залишається вакансія завідуючого, який обов’язково повинен  мати освіту лікаря.  Також є ветеринарні пункти в Кучинівці, Тур’ї, Нових Боровичах і Тихоновичах.
– Чим займаються працівники першого відділу?
– Вони проводять ветеринарно-санітарний нагляд за здоров’ям та благополуччям тварин, досліджують показники якості харчових продуктів, охорону території від занесення збудників особливо небезпечних хвороб. Займаються дотриманням законодавс­тва щодо ідентифікації та реєстрації тварин, організовують захист населення від хвороб, спільних для тварин та людей. Вони перевіряють безпечність харчових продуктів у ресторанах, кафе, закладах громадського харчування.
– А які заклади цього року перевіряли у нашому місті?
– З найвідоміших – ресторан «Візит», кафе «Лав’єр», завод продтоварів та маслозавод. Також перевіряють шкільні їдальні та їдальні у дошкільних закладах. Перевірка проводиться один раз на рік без попередження. Ми перевіряємо і санітарний стан приміщення, і якість продукції. У вищезгаданих закладах ніяких порушень не виявлено.
У 2020 році планується здійснити 56 перевірок з безпечності товарів та 14 – з санітарії. До речі, хоч вони і відбуваються без попередження, на офіційному сайті Держпродспоживслужби можна ознайомитись, чи є ваш заклад у списках на перевірку на прийдешній рік.
– Що входить в обов’язки працівників санітарного відділу?
– Вони також здійснюють контроль  за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за їх вмістом у харчових продуктах та продовольчій сировині тощо.
– Як часто та з якими проблемами до вашої служби останнім часом зверталися люди?
– Звертаються не дуже часто. З останніх – звернення жителя Великого Щимеля. Він жалівся, що поля біля села обробляються хімікатами, які шкодять і його здоров’ю, і його дітей.
Були звернення від жителів міста щодо каналізації на п’ятикутах. Останньою звернулася жіночка, яка придбала неякісну річ та хотіла, аби продавець повернув за неї кошти.
– У яких випадках покупець має право обміняти неякісний товар або забрати за нього гроші?
– У переважній більшості випадків товар можна повернути протягом 14 днів. Це можна зробити, якщо товар не входить до переліку товарів, що не підлягають обміну або поверненню, а також якщо він не використовувався і зберігся у тому вигляді, у якому його придбали, і, звичайно, якщо є товарний або касовий чек.
Звісно, деякі товари обміну не підлягають. Серед них: лікарські засоби, предмети сангігієни, парфумерно-косметичні вироби, перо-пухові вироби, дитячі м’які іграшки  та гумові надувні, зубні щітки, гребінці, гребені та щітки масажні, тканини, тюлегардинні і мереживні полотна, білизна, товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо), інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо), ювелірні вироби з дорогоцінних металів.
– Розкажіть про роботу ветеринарної медицини. З якими проблемами найчастіше звертаються власники домашніх улюбленців?
– Останнім часом у ветлікарні людно. Люди дуже часто приносять своїх домашніх улюбленців не лише на лікування, але й на обстеження (переважно котів та собак). Хоча, приміром, у 2000 роках собак та котів  на обстеження приносили одиниці. Також наші працівники щороку роблять вакцинацію тварин. Вони самі ходять вулицями міста та села і пропонують господарям зробити щеплення їх домашнім улюбленцям. Щороку проводиться вакцинація диких звірів від сказу. Вакцини для м’ясоїдних тварин у вигляді  брикетів розкидають з літака. Це надзвичайно важливо, бо останні роки кількість лисиць та єнотів значно збільшилася, а ці тварини найчастіше заражаються сказом. Також постійно ведеться контроль африканської чуми свиней.
– Хто у місті займається питанням безпритульних тварин?
– У Сновську, на жаль, ніхто. Хоча це має робити міська рада, яка відповідає за безпеку жителів міста. У сусідній Корюківці, до речі, міськрада виділяє кошти для стерилізації тварин. Дуже хотілося б, щоб і наша влада посприяла вирішенню цієї проблеми. 
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
Автор: на
Ярлыки:

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