Держпродспоживслужба турбується про здоров’я жителів громади

Сновське районне управління Держпродспоживслужби в своїй структурі поєднує два надзвичайно важливі відділи – із безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини та санітарний відділ. Їх керівником є відповідальний та працелюбний Володимир Білашко. Він прийшов на посаду головного лікаря у Щорську районну лікарню ветеринарної медицини у 2000 році та з тих пір є незмінним начальником.
– Володимире Петровичу, розкажіть про колектив, з яким Ви працюєте вже майже двадцять років.
– Він у нас невеличкий, але дуже професійний. У відділі з безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини трудяться чотири спеціалісти: завідувач відділу Валентин Шишко, головний спеціаліст Віта Оруджова, провідний фахівець Жанна Дума та водій Михайло Петренко. У санітарному відділі – головний спеціаліст Юлія Дрозд та фельдшер Наталія Лопаревич. Вільною залишається вакансія завідуючого, який обов’язково повинен мати освіту лікаря. Також є ветеринарні пункти в Кучинівці, Тур’ї, Нових Боровичах і Тихоновичах.
– Чим займаються працівники першого відділу?
– Вони проводять ветеринарно-санітарний нагляд за здоров’ям та благополуччям тварин, досліджують показники якості харчових продуктів, охорону території від занесення збудників особливо небезпечних хвороб. Займаються дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин, організовують захист населення від хвороб, спільних для тварин та людей. Вони перевіряють безпечність харчових продуктів у ресторанах, кафе, закладах громадського харчування.
– А які заклади цього року перевіряли у нашому місті?
– З найвідоміших – ресторан «Візит», кафе «Лав’єр», завод продтоварів та маслозавод. Також перевіряють шкільні їдальні та їдальні у дошкільних закладах. Перевірка проводиться один раз на рік без попередження. Ми перевіряємо і санітарний стан приміщення, і якість продукції. У вищезгаданих закладах ніяких порушень не виявлено.
У 2020 році планується здійснити 56 перевірок з безпечності товарів та 14 – з санітарії. До речі, хоч вони і відбуваються без попередження, на офіційному сайті Держпродспоживслужби можна ознайомитись, чи є ваш заклад у списках на перевірку на прийдешній рік.
– Що входить в обов’язки працівників санітарного відділу?
– Вони також здійснюють контроль за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за їх вмістом у харчових продуктах та продовольчій сировині тощо.
– Як часто та з якими проблемами до вашої служби останнім часом зверталися люди?
– Звертаються не дуже часто. З останніх – звернення жителя Великого Щимеля. Він жалівся, що поля біля села обробляються хімікатами, які шкодять і його здоров’ю, і його дітей.
Були звернення від жителів міста щодо каналізації на п’ятикутах. Останньою звернулася жіночка, яка придбала неякісну річ та хотіла, аби продавець повернув за неї кошти.
– У яких випадках покупець має право обміняти неякісний товар або забрати за нього гроші?
– У переважній більшості випадків товар можна повернути протягом 14 днів. Це можна зробити, якщо товар не входить до переліку товарів, що не підлягають обміну або поверненню, а також якщо він не використовувався і зберігся у тому вигляді, у якому його придбали, і, звичайно, якщо є товарний або касовий чек.
Звісно, деякі товари обміну не підлягають. Серед них: лікарські засоби, предмети сангігієни, парфумерно-косметичні вироби, перо-пухові вироби, дитячі м’які іграшки та гумові надувні, зубні щітки, гребінці, гребені та щітки масажні, тканини, тюлегардинні і мереживні полотна, білизна, товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо), інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо), ювелірні вироби з дорогоцінних металів.
– Розкажіть про роботу ветеринарної медицини. З якими проблемами найчастіше звертаються власники домашніх улюбленців?
– Останнім часом у ветлікарні людно. Люди дуже часто приносять своїх домашніх улюбленців не лише на лікування, але й на обстеження (переважно котів та собак). Хоча, приміром, у 2000 роках собак та котів на обстеження приносили одиниці. Також наші працівники щороку роблять вакцинацію тварин. Вони самі ходять вулицями міста та села і пропонують господарям зробити щеплення їх домашнім улюбленцям. Щороку проводиться вакцинація диких звірів від сказу. Вакцини для м’ясоїдних тварин у вигляді брикетів розкидають з літака. Це надзвичайно важливо, бо останні роки кількість лисиць та єнотів значно збільшилася, а ці тварини найчастіше заражаються сказом. Також постійно ведеться контроль африканської чуми свиней.
– Хто у місті займається питанням безпритульних тварин?
– У Сновську, на жаль, ніхто. Хоча це має робити міська рада, яка відповідає за безпеку жителів міста. У сусідній Корюківці, до речі, міськрада виділяє кошти для стерилізації тварин. Дуже хотілося б, щоб і наша влада посприяла вирішенню цієї проблеми.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
– Володимире Петровичу, розкажіть про колектив, з яким Ви працюєте вже майже двадцять років.
– Він у нас невеличкий, але дуже професійний. У відділі з безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини трудяться чотири спеціалісти: завідувач відділу Валентин Шишко, головний спеціаліст Віта Оруджова, провідний фахівець Жанна Дума та водій Михайло Петренко. У санітарному відділі – головний спеціаліст Юлія Дрозд та фельдшер Наталія Лопаревич. Вільною залишається вакансія завідуючого, який обов’язково повинен мати освіту лікаря. Також є ветеринарні пункти в Кучинівці, Тур’ї, Нових Боровичах і Тихоновичах.
– Чим займаються працівники першого відділу?
– Вони проводять ветеринарно-санітарний нагляд за здоров’ям та благополуччям тварин, досліджують показники якості харчових продуктів, охорону території від занесення збудників особливо небезпечних хвороб. Займаються дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин, організовують захист населення від хвороб, спільних для тварин та людей. Вони перевіряють безпечність харчових продуктів у ресторанах, кафе, закладах громадського харчування.
– А які заклади цього року перевіряли у нашому місті?
– З найвідоміших – ресторан «Візит», кафе «Лав’єр», завод продтоварів та маслозавод. Також перевіряють шкільні їдальні та їдальні у дошкільних закладах. Перевірка проводиться один раз на рік без попередження. Ми перевіряємо і санітарний стан приміщення, і якість продукції. У вищезгаданих закладах ніяких порушень не виявлено.
У 2020 році планується здійснити 56 перевірок з безпечності товарів та 14 – з санітарії. До речі, хоч вони і відбуваються без попередження, на офіційному сайті Держпродспоживслужби можна ознайомитись, чи є ваш заклад у списках на перевірку на прийдешній рік.
– Що входить в обов’язки працівників санітарного відділу?
– Вони також здійснюють контроль за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за їх вмістом у харчових продуктах та продовольчій сировині тощо.
– Як часто та з якими проблемами до вашої служби останнім часом зверталися люди?
– Звертаються не дуже часто. З останніх – звернення жителя Великого Щимеля. Він жалівся, що поля біля села обробляються хімікатами, які шкодять і його здоров’ю, і його дітей.
Були звернення від жителів міста щодо каналізації на п’ятикутах. Останньою звернулася жіночка, яка придбала неякісну річ та хотіла, аби продавець повернув за неї кошти.
– У яких випадках покупець має право обміняти неякісний товар або забрати за нього гроші?
– У переважній більшості випадків товар можна повернути протягом 14 днів. Це можна зробити, якщо товар не входить до переліку товарів, що не підлягають обміну або поверненню, а також якщо він не використовувався і зберігся у тому вигляді, у якому його придбали, і, звичайно, якщо є товарний або касовий чек.
Звісно, деякі товари обміну не підлягають. Серед них: лікарські засоби, предмети сангігієни, парфумерно-косметичні вироби, перо-пухові вироби, дитячі м’які іграшки та гумові надувні, зубні щітки, гребінці, гребені та щітки масажні, тканини, тюлегардинні і мереживні полотна, білизна, товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо), інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо), ювелірні вироби з дорогоцінних металів.
– Розкажіть про роботу ветеринарної медицини. З якими проблемами найчастіше звертаються власники домашніх улюбленців?
– Останнім часом у ветлікарні людно. Люди дуже часто приносять своїх домашніх улюбленців не лише на лікування, але й на обстеження (переважно котів та собак). Хоча, приміром, у 2000 роках собак та котів на обстеження приносили одиниці. Також наші працівники щороку роблять вакцинацію тварин. Вони самі ходять вулицями міста та села і пропонують господарям зробити щеплення їх домашнім улюбленцям. Щороку проводиться вакцинація диких звірів від сказу. Вакцини для м’ясоїдних тварин у вигляді брикетів розкидають з літака. Це надзвичайно важливо, бо останні роки кількість лисиць та єнотів значно збільшилася, а ці тварини найчастіше заражаються сказом. Також постійно ведеться контроль африканської чуми свиней.
– Хто у місті займається питанням безпритульних тварин?
– У Сновську, на жаль, ніхто. Хоча це має робити міська рада, яка відповідає за безпеку жителів міста. У сусідній Корюківці, до речі, міськрада виділяє кошти для стерилізації тварин. Дуже хотілося б, щоб і наша влада посприяла вирішенню цієї проблеми.
– Дякую за розмову.
Тетяна ЛИТВИН
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