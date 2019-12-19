Пенсію на пошті отримують без оформлення картки відкриття рахунків

Чи обов’язково пенсіонеру переходити на банківське обслуговування, чи можна продовжити отримувати пенсію на пошті, – коментує Директор філії Чернігівська дирекція Олена Миколаївна Дорошенко.
Зважаючи на те, що поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті, а листоноші обслуговують мешканців усіх без виключення сіл, селищ, хуторів (навіть найвіддаленіших), можливості пошти доставити та виплатити пенсію на порядок вищі за будь-який банк.
Банківська мережа останніми роками невпинно скорочувалась, лише за останній рік банківських відділень стало майже на тисячу менше, а вся банківська система скоротилась до 8,5 тис. офісів. Натомість Укрпошта зберегла унікальну мережу з понад 11 тис. відділень.
І головне: похилий вік, наявність захворювань (чи інвалідності) часто роблять процес отримання пенсії надзвичайно складним навіть поза межами власного дому, а послуги листоноші – не просто зручними й корисними, а й вкрай необхідними. Адже листоноша не тільки принесе кошти додому, передасть пенсію «з рук в руки», а й прийме оплату за комунальні послуги, щоб не виникало заборгованості, може продати за соціальними цінами товари першої необхідності…
Тож, якщо є необхідність або просто бажання отримувати пенсію чи соціальну допомогу, які ми теж виплачуємо в Укрпошті, або отримати субсидію, сплатити за комунальні чи інші платежі за вигідними тарифами, необхідно особисто звернутись до управління Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення пенсії та відповідними документами.
У заяві необхідно зазначити: «виплату пенсії прошу проводити через пошту».
Якщо пенсіонер вже отримує пенсію у банку, проте хоче отримувати її через Укрпошту, він також може звернутись із відповідною заявою до територіального управління того державного органу, в якому вона була оформлена, і подати заяву про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання.
Зважаючи на те, що поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті, а листоноші обслуговують мешканців усіх без виключення сіл, селищ, хуторів (навіть найвіддаленіших), можливості пошти доставити та виплатити пенсію на порядок вищі за будь-який банк.
Банківська мережа останніми роками невпинно скорочувалась, лише за останній рік банківських відділень стало майже на тисячу менше, а вся банківська система скоротилась до 8,5 тис. офісів. Натомість Укрпошта зберегла унікальну мережу з понад 11 тис. відділень.
І головне: похилий вік, наявність захворювань (чи інвалідності) часто роблять процес отримання пенсії надзвичайно складним навіть поза межами власного дому, а послуги листоноші – не просто зручними й корисними, а й вкрай необхідними. Адже листоноша не тільки принесе кошти додому, передасть пенсію «з рук в руки», а й прийме оплату за комунальні послуги, щоб не виникало заборгованості, може продати за соціальними цінами товари першої необхідності…
Тож, якщо є необхідність або просто бажання отримувати пенсію чи соціальну допомогу, які ми теж виплачуємо в Укрпошті, або отримати субсидію, сплатити за комунальні чи інші платежі за вигідними тарифами, необхідно особисто звернутись до управління Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення пенсії та відповідними документами.
У заяві необхідно зазначити: «виплату пенсії прошу проводити через пошту».
Якщо пенсіонер вже отримує пенсію у банку, проте хоче отримувати її через Укрпошту, він також може звернутись із відповідною заявою до територіального управління того державного органу, в якому вона була оформлена, і подати заяву про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання.
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