У грудні на лікарняні і декретні Фонд направив 960 млн грн

З початку грудня понад 960 млн гривень було профінансовано Фондом соціального страхування України для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам.
На виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах Фондом направляються всі наявні ресурси. Зазначимо, кошти надходять на рахунок Фонду по мірі сплати єдиного внеску страхувальниками та подальшого здійснення розподілу і перерахування частки від ЄСВ у розмірі 9,37% Казначейською службою.
Так, станом на сьогодні Фонд направив:
- на допомогу по тимчасовій непрацездатності – 661,4 млн грн;
- на допомогу по вагітності і пологах – 296,8 млн грн;
- на допомогу на поховання – 2,9 млн грн.
Наразі видатки на оплату матеріального забезпечення профінансовано за заявами-розрахунками, поданими страхувальниками до 13 листопада 2019 року включно.
Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 957 внесено зміни до бюджету Фонду на 2019 рік за статтею видатків «Матеріальне забезпечення та соціальні послуги», яка була збільшена на суму 1,37 млрд гривень. Корегування відбулось у зв’язку із перевиконанням плану по сплаті ЄСВ страхувальниками.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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