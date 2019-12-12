Фонд надасть допомогу постраждалим у груповому нещасному випадку в Одеському коледжі

До Фонду соціального страхування України від Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу надійшло повідомлення про груповий нещасний випадок, який стався 04.12.2019 внаслідок пожежі. Станом на 12.12.2019 повідомлено про 13 застрахованих осіб, які постраждали.
Наразі призначено комісію зі спеціального розслідування зазначеного групового нещасного випадку із смертельними наслідками.
Для постраждалих внаслідок нещасного випадку Фонд, зокрема, фінансує допомогу по тимчасовій втраті працездатності (лікарняні) до її відновлення або встановлення інвалідності.
У разі подальшого встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності потерпілі отримають від Фонду одноразову допомогу – розмір цієї виплати залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (35,7 тис. гривень при 100% втрати працездатності).
Крім того, у такому разі потерпілим буде призначено щомісячні страхові виплати, які компенсують втрачений заробіток або його частину відповідно до ступеня втрати працездатності.
Для сімей загиблих Фондом буде профінансовано одноразову допомогу у сумі, що дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 210,2 тис. гривень, розмір одноразової допомоги утриманцям складе 42,04 тис. гривень. Також особам, які мають на це право у разі смерті потерпілого, буде призначена щомісячна страхова виплата.
Також Фондом буде відшкодовано вартість ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлих.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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