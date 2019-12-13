Пробне тестування – важлива складова підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення ЗНО, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.
Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість: ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт ЗНО 2020 року; виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час; отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням); психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання; навчитися ефективно розподіляти час; оцінити свій рівень навчальних досягнень.
У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 3 до 24 січня 2020 року на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 2 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати проходження тестування.
Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни: 21-23 березня (українська мова і література); 28 -30 березня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).
Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 27 березня, з інших предметів – 3 квітня.
Для участі в ЗНО потрібно підготувати необхідні документи, серед яких – паспорт громадянина України.
Як отримати паспорт громадянина України вперше в 14 років?
1. Зареєструватися в електронній черзі на офіційному сайті Державної міграційної служби України за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/online.html . Обираючи підрозділ, зверніть увагу на те, що вперше ID-картка оформлюється за місцем вашої реєстрації.
2. З’явитися у вказаний час до обраного підрозділу з пакетом документів, а саме: паспорти громадян України обох батьків, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код та довідка про місце реєстрації.
Надання послуги з оформлення паспорта громадянина України вперше при досягненні 14-річного віку здійснюється безкоштовно за 20 робочих днів. Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному сайті Державної міграційної служби України за посиланням: https://bit.ly/2LhSGhO
Підготувала
Тетяна ЛИТВИН
Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість: ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт ЗНО 2020 року; виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час; отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням); психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання; навчитися ефективно розподіляти час; оцінити свій рівень навчальних досягнень.
У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 3 до 24 січня 2020 року на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 2 березня розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати проходження тестування.
Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни: 21-23 березня (українська мова і література); 28 -30 березня (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови).
Результати тестування з української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 27 березня, з інших предметів – 3 квітня.
Для участі в ЗНО потрібно підготувати необхідні документи, серед яких – паспорт громадянина України.
Як отримати паспорт громадянина України вперше в 14 років?
1. Зареєструватися в електронній черзі на офіційному сайті Державної міграційної служби України за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/online.html . Обираючи підрозділ, зверніть увагу на те, що вперше ID-картка оформлюється за місцем вашої реєстрації.
2. З’явитися у вказаний час до обраного підрозділу з пакетом документів, а саме: паспорти громадян України обох батьків, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код та довідка про місце реєстрації.
Надання послуги з оформлення паспорта громадянина України вперше при досягненні 14-річного віку здійснюється безкоштовно за 20 робочих днів. Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному сайті Державної міграційної служби України за посиланням: https://bit.ly/2LhSGhO
Підготувала
Тетяна ЛИТВИН
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