Не будьте байдужими – здійсніть дитячу мрію

День Святого Миколая – перше зимове свято, яке вселяє у всіх дітей світу віру та надію на чудо. Щороку 19 грудня кожне маля, лягаючи до ліжка, пошепки промовляє свої найзаповітніші мрії, в надії, що чудеса все-таки бувають.
У КЗ «Сновська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Чернігівської ОДА» - 74 вихованці. У кожного свої мрії та бажання. Та, на жаль, здійснити їх самі дітки не в змозі. Лише з вашою, шановні читачі, поміччю серця учнів школи наповняться передноворічним настроєм та вірою у чудо. Публікуємо листи декількох учнів школи-інтернату з їх бажаннями. Не будьте байдужими – допоможіть здійснити їх дитячі мрії.
- Доброго дня, Святий Миколаю! Мене звуть Олексій Власенко, мені 9 років. Я учень 4 класу. Як і всі діти, з нетерпінням чекаю Святого Миколая. Весь рік я намагався робити добрі справи, брав участь у проведенні різних шкільних свят, допомагав прибирати у групі та на території, а ще доглядав за квітами.
У вільний час ми з друзями дуже любимо грати в настільні ігри і були б дуже вдячні, якщо б Святий Миколай подарував нам настільну гру «Футбол»
чи «Хокей».
– Добрий день, Святий Миколаю! Пише тобі учениця 4 класу Дарина Потапуко. Мені 9 років. Я знаю, що ти приходиш непомітно і тільки до тих дітей, які були слухняними, чемними, добрими. Я добре навчаюся, допомагаю дорослим. Мрію про набір для трудового навчання та іграшку єдинорога. А дівчаткам із моєї групи подаруй розмальовки та фломастери.
Дякую тобі, Святий Миколаю, за турботу та доброту. Хочу побажати всім людям щастя, радості та бажання творити добро.
У КЗ «Сновська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Чернігівської ОДА» - 74 вихованці. У кожного свої мрії та бажання. Та, на жаль, здійснити їх самі дітки не в змозі. Лише з вашою, шановні читачі, поміччю серця учнів школи наповняться передноворічним настроєм та вірою у чудо. Публікуємо листи декількох учнів школи-інтернату з їх бажаннями. Не будьте байдужими – допоможіть здійснити їх дитячі мрії.
- Доброго дня, Святий Миколаю! Мене звуть Олексій Власенко, мені 9 років. Я учень 4 класу. Як і всі діти, з нетерпінням чекаю Святого Миколая. Весь рік я намагався робити добрі справи, брав участь у проведенні різних шкільних свят, допомагав прибирати у групі та на території, а ще доглядав за квітами.
У вільний час ми з друзями дуже любимо грати в настільні ігри і були б дуже вдячні, якщо б Святий Миколай подарував нам настільну гру «Футбол»
чи «Хокей».
– Добрий день, Святий Миколаю! Пише тобі учениця 4 класу Дарина Потапуко. Мені 9 років. Я знаю, що ти приходиш непомітно і тільки до тих дітей, які були слухняними, чемними, добрими. Я добре навчаюся, допомагаю дорослим. Мрію про набір для трудового навчання та іграшку єдинорога. А дівчаткам із моєї групи подаруй розмальовки та фломастери.
Дякую тобі, Святий Миколаю, за турботу та доброту. Хочу побажати всім людям щастя, радості та бажання творити добро.
– Доброго дня, Святий Миколаю! До тебе звертається Роман Фесюн. Мені 9 років і я навчаюся у школі-інтернаті. Наближається найулюбленіше свято для всіх діток – День Св. Миколая. Я дуже чекаю на нього і протягом року старався добре себе поводити, не засмучувати своїх батьків, вчителів та вихователів. Мрію, щоб на це свято Миколай поклав мені під подушку конструктор, бо у вільний час я разом зі своїм братиком Данилом люблю конструювати різні фігури та механізми.
– Добрий день, Святий Миколаю! Мене звуть Вероніка Павлова. Мені 10 років і я навчаюся в 4 класі. Я хоч дівчинка і не маленька, але вірю в твої чудеса. Поведінка у мене добра, а ще я відмінниця у навчанні і вчителі та вихователі мене частенько хвалять. Я мрію про великого білого ведмедя та наручний годинник. Але у групі «Веселка» я не сама і дуже хочу, щоб і решта дітей отримали свої подарунки. Подаруй нам двосторонній кольоровий папір та маркери. А ще я дуже хочу привітати всіх зі святом та побажати миру, щастя та любові. Дякую тобі, Святий Миколаю, що ти вчиш нас бути добрими, чемними, людяними.
– Святий Миколаю! Звертається до тебе вихованець групи «Калинка» Сашко Ойцюсь. Мені 9 років. У вільний від уроків час я, як і мої друзі-одногрупники, дуже люблю малювати, робити різні поробки. З розповідей дорослих знаю, що Св. Миколай допомагає немічним людям та здійснює мрії таких дітей, як я. Був би тобі вдячний за подарунок, про який мрію – це набір для дитячої творчості. Я із задоволенням би щодня ним користувався та своїми виробами дарував хороший настрій оточуючим.
– Добрий день, Святий Миколаю! Пише тобі Вікторія Стасенко, учениця 5 класу. Мені 10 років. Я знаю, що ти – заступник усіх дітей. У мене ще є братик та сестричка, яких я дуже люблю. В родині я найстарша і мрію про те, щоб у нас та нашій сім’ї все було гаразд та панувало щастя. Я добра та чемна дівчинка, так кажуть дорослі. Мрію про клатч (маленька сумочка) та набір заколок для волосся. А для моєї групи подаруй настінний годинник. Дякую тобі за всі твої чудеса. Бажаю всім здоров’я, а нашій неньці Україні – миру та процвітання.
Тетяна ЛИТВИН
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