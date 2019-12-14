14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Земляки-ліквідатори, учні, викладачі ЗОШ № 2 та небайдужі люди взяли участь у покладанні квітів до пам’ятного знаку чорнобильцям.
Цей день є офіційною датою завершення спорудження саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, з якого й почалася трагедія, котра не даватиме спокою людству ще багато років.
Вшанувати ліквідаторів прибули міський голова Олександр Медведьов разом з секретарем міської ради Наталією Самойловою, працівники Сновської міської ради, представники райдержадміністрації на чолі з Валерієм Радібедою, голова районної ради Ніна Кухаренко, голова районної ветеранської організації Людмила Кравець, голова районного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля Михайло Волокушин. Присутні у хвилині мовчання схилили голови, згадавши полеглих героїв.
33 роки тому страшна аварія увірвалася в наше життя. А тих, хто першими прибув рятувати увесь світ від жахливих наслідків радіаційного лиха, пізніше почали називати ліквідаторами аварії. Вони працювали змінами, коли набиралися максимально допустимої дози радіації – виїжджали, звільняючи місце для новоприбулих.
За словами Михайла Волокушина, у районі із майже 300 ліквідаторів аварії на ЧАЕС залишилось близько 158. Багато хто з них не дочекався цього дня, бо ціною власного здоров’я намагався обмежити біду.
Щорічно міська рада виділяє кошти на лікування ліквідаторам Чорнобильської аварії, але, на жаль, на державному рівні цієї підтримки недостатньо. Лише в цьому році, завдяки неодноразовому зверненню до Верховної Ради України та судовим процесам, домоглися перерахунку пенсій для 1 категорії ліквідаторів. А ті, у кого 2, 3, 4 категорії, та вдови чорнобильців так і не отримують належної фінансової допомоги. Звісно, з приходом нової влади сподіваються на увагу до цього болючого питання та позитивні зрушення. Сподіваємось, так і буде. Та чи буде?
Бажаємо героям-ліквідаторам міцного здоров’я та впевненості у завтрашньому дні. Світла пам’ять загиблим! Ваш величний подвиг незабутній!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ Фото автора
Цей день є офіційною датою завершення спорудження саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, з якого й почалася трагедія, котра не даватиме спокою людству ще багато років.
Вшанувати ліквідаторів прибули міський голова Олександр Медведьов разом з секретарем міської ради Наталією Самойловою, працівники Сновської міської ради, представники райдержадміністрації на чолі з Валерієм Радібедою, голова районної ради Ніна Кухаренко, голова районної ветеранської організації Людмила Кравець, голова районного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля Михайло Волокушин. Присутні у хвилині мовчання схилили голови, згадавши полеглих героїв.
33 роки тому страшна аварія увірвалася в наше життя. А тих, хто першими прибув рятувати увесь світ від жахливих наслідків радіаційного лиха, пізніше почали називати ліквідаторами аварії. Вони працювали змінами, коли набиралися максимально допустимої дози радіації – виїжджали, звільняючи місце для новоприбулих.
За словами Михайла Волокушина, у районі із майже 300 ліквідаторів аварії на ЧАЕС залишилось близько 158. Багато хто з них не дочекався цього дня, бо ціною власного здоров’я намагався обмежити біду.
Щорічно міська рада виділяє кошти на лікування ліквідаторам Чорнобильської аварії, але, на жаль, на державному рівні цієї підтримки недостатньо. Лише в цьому році, завдяки неодноразовому зверненню до Верховної Ради України та судовим процесам, домоглися перерахунку пенсій для 1 категорії ліквідаторів. А ті, у кого 2, 3, 4 категорії, та вдови чорнобильців так і не отримують належної фінансової допомоги. Звісно, з приходом нової влади сподіваються на увагу до цього болючого питання та позитивні зрушення. Сподіваємось, так і буде. Та чи буде?
Бажаємо героям-ліквідаторам міцного здоров’я та впевненості у завтрашньому дні. Світла пам’ять загиблим! Ваш величний подвиг незабутній!
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий