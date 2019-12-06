Фонд перерахував 782,2 млн грн на виплату лікарняних і допомог по вагітності та пологах

З початку грудня цього року Фонд соціального страхування України профінансував 782,2 млн грн допомог з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання.
З них на виплату лікарняних – 538,9 млн гривень, допомог по вагітності та пологах – 241 млн гривень і допомог на поховання – 2,3 млн гривень.
Матеріальне забезпечення перераховується Фондом на рахунок роботодавця.
Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 957 внесено зміни до бюджету Фонду на цей рік. Зокрема, видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг збільшено на 1,37 млрд гривень, загалом вони складають 14,344 млрд грн проти 12,974 млрд грн у початковій редакції. Корегування розміру доходів Фонду пов’язано, зокрема, із перевиконанням плану по сплаті ЄСВ страхувальниками.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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