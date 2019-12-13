На базі ВПУЛГ – Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій

Шостого грудня у Сновську відбулася знакова для нашого міста подія. На базі Сновського вищого професійного училища лісового господарства відкрито Регіональний навчально-практичний центр деревообробних технологій.
Деревообробна промисловість в Україні – перспективна галузь, яка орієнтована на створення нових робочих місць, наповнення бюджету та зростання конкурентоспроможності регіону. Тому й було прийнято рішення про створення такого центру саме на Чернігівщині. У сучасно обладнаному цеху молоді люди та дорослі зможуть за новими технологіями освоїти потрібні на ринку праці професії верстатника деревообробних верстатів та столяра.
До навчального закладу на урочистості завітали почесні гості: Петро Коржевський – заступник Міністра освіти і науки України, Ігор Вдовенко – голова Чернігівської обласної ради, Микола Конопацький – голова Управління освіти і науки облдержадміністрації, Сергій Силенок – заступник голови Сновської ОТГ, соціальні партнери, керівники підприємств, роботодавці області, представники ЗМІ Сіверського краю.
Директорка ВПУЛГ Лариса Дубина подякувала присутнім гостям за їх активну допомогу у реалізації мрії, трудовому колективу, який дбає про престиж навчального закладу і є справжніми професіоналами у своїй справі, і, звісно, учням. Керівниця зазначила, що училище робитиме все для того, аби цей центр був не останнім. Лариса Олексіївна привітала всіх із Днем Збройних Сил України та побажала мирного неба над головою, миру в оселях та процвітання країні.
Ігор Вдовенко (свого часу був директором Щорського училища) також привітав усіх присутніх зі знаковою для нашого краю подією. З приємністю зазначив, що робота, розпочата училищем, не припиняється, а набирає обертів. Наголосив, що отримувати підготовку зможе як учнівська молодь, так і доросле населення нашого краю задля підвищення кваліфікації. За його словами, саме це дасть можливість здобувачам професійної освіти бути конкурентоспроможними на вітчизняному ринку праці та підняти престижність професії.
З нагоди відкриття Регіонального навчально-практичного центру деревообробних технологій за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток Чернігівщини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм Почесною грамотою Верховної Ради України та Подякою Міністерства освіти і науки України відзначено директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства» Ларису Дубину. Крім того, за бездоганну сумлінну працю і професійні якості, вагомий особистий внесок у розвиток професійно-технічної освіти Чернігівщини керівниками області були вручені Почесні грамоти від Чернігівської обласної державної адміністрації та обласної ради старшому майстру училища Сергію Мойсіяшу, головному бухгалтеру Наталії Корчаці, викладачеві спецдисциплін Олексію Лапицькому, майстрам виробничого навчання: Владиславові Мойсіяшу, Єгорові Гецю, Аллі Руднік, Сергієві Черниху, Тетяні Бондаренко та столяру Олександрові Божку.
Почесні гості традиційно перерізали символічну червону стрічку, оглянули приміщення навчально-виробничого центру, де мали змогу побачити роботу майстрів та учнів на сучасних верстатах.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Деревообробна промисловість в Україні – перспективна галузь, яка орієнтована на створення нових робочих місць, наповнення бюджету та зростання конкурентоспроможності регіону. Тому й було прийнято рішення про створення такого центру саме на Чернігівщині. У сучасно обладнаному цеху молоді люди та дорослі зможуть за новими технологіями освоїти потрібні на ринку праці професії верстатника деревообробних верстатів та столяра.
До навчального закладу на урочистості завітали почесні гості: Петро Коржевський – заступник Міністра освіти і науки України, Ігор Вдовенко – голова Чернігівської обласної ради, Микола Конопацький – голова Управління освіти і науки облдержадміністрації, Сергій Силенок – заступник голови Сновської ОТГ, соціальні партнери, керівники підприємств, роботодавці області, представники ЗМІ Сіверського краю.
Директорка ВПУЛГ Лариса Дубина подякувала присутнім гостям за їх активну допомогу у реалізації мрії, трудовому колективу, який дбає про престиж навчального закладу і є справжніми професіоналами у своїй справі, і, звісно, учням. Керівниця зазначила, що училище робитиме все для того, аби цей центр був не останнім. Лариса Олексіївна привітала всіх із Днем Збройних Сил України та побажала мирного неба над головою, миру в оселях та процвітання країні.
Ігор Вдовенко (свого часу був директором Щорського училища) також привітав усіх присутніх зі знаковою для нашого краю подією. З приємністю зазначив, що робота, розпочата училищем, не припиняється, а набирає обертів. Наголосив, що отримувати підготовку зможе як учнівська молодь, так і доросле населення нашого краю задля підвищення кваліфікації. За його словами, саме це дасть можливість здобувачам професійної освіти бути конкурентоспроможними на вітчизняному ринку праці та підняти престижність професії.
З нагоди відкриття Регіонального навчально-практичного центру деревообробних технологій за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток Чернігівщини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм Почесною грамотою Верховної Ради України та Подякою Міністерства освіти і науки України відзначено директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства» Ларису Дубину. Крім того, за бездоганну сумлінну працю і професійні якості, вагомий особистий внесок у розвиток професійно-технічної освіти Чернігівщини керівниками області були вручені Почесні грамоти від Чернігівської обласної державної адміністрації та обласної ради старшому майстру училища Сергію Мойсіяшу, головному бухгалтеру Наталії Корчаці, викладачеві спецдисциплін Олексію Лапицькому, майстрам виробничого навчання: Владиславові Мойсіяшу, Єгорові Гецю, Аллі Руднік, Сергієві Черниху, Тетяні Бондаренко та столяру Олександрові Божку.
Почесні гості традиційно перерізали символічну червону стрічку, оглянули приміщення навчально-виробничого центру, де мали змогу побачити роботу майстрів та учнів на сучасних верстатах.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
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