Усі прекрасні, незалежно від того, якими вони народилися

Третього грудня у всьому світі відзначається День людей з інвалідністю. Напередодні у Сновському центрі дитячої та юнацької творчості відбувся VI районний фестиваль дітей та молоді з обмеженими можливостями «Крок до зірок», який урочисто відкрила його директор Наталія Скотаренко.
Для діток з обмеженими можливостями у центрі організували клуб «Повір у себе». Його керівник Діана Данильченко займається з 22 вихованцями розвитком творчих вмінь. Для цих дітей це чи не єдине місце, де вони можуть спілкуватися та знаходити собі нових друзів, почуваючи себе у своїй тарілці, не соромлячись того, що вони не такі, як решта.
У VI фестивалі брали участь 28 діток різного віку. Вони із задоволенням декламували вірші, співали пісні, виконували запальні танці, інсценували казки та грали на музичних інструментах. Їхні очі світилися від щастя, бо такі діти так рідко можуть проявляти себе, бути в центрі уваги. А у очах батьків відчувалася гордість та підтримка до своїх найрідніших, найдорожчих людей.
Звичайно, святковим день фестивалю назвати не можна, проте він підкреслює необхідність забезпечення рівних прав інвалідів та їх участі в житті суспільства. Саме тому і відвідали фестиваль міський голова Олександр Медведьов разом зі своїм заступником, начальником відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Оленою Коваленко та радник голови обласної ради Дмитро Никоненко. Всі вони подарували діткам подарунки та висловили слова вдячності та підтримки їх батькам. Завітала на захід також Наталія Григорова, яка від імені усіх сновчан, які напередодні взяли участь в акції «Копилочка здоров’я», вручила 2 дошки для розвитку дрібної моторики рук та сенсорики. Одна дошка залишиться в клубі «Повір у себе», а друга стане корисним доповненням реабілітаційної кімнати першої школи.
До речі, напередодні Міжнародного дня людей з особливими потребами 29 листопада у Білорусі в місті Добруш відбувся щорічний Міжнародний фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями «Мы вместе!». Сновщину на ньому представляли вихованці клубу «Повір у себе», зокрема: Анастасія Стрижак, Поліна Стрижак та Рената Логвиненко, які виступали в номінаціях «Хореографія» (керівник Оксана Комісаренко), «Вокальне мистецтво», «Гра на музичних інструментах» (керівник Діана Данильченко). Діти повернулися додому з нагородами та подарунками. А найголовніше – з масою незабутніх вражень та емоцій.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Для діток з обмеженими можливостями у центрі організували клуб «Повір у себе». Його керівник Діана Данильченко займається з 22 вихованцями розвитком творчих вмінь. Для цих дітей це чи не єдине місце, де вони можуть спілкуватися та знаходити собі нових друзів, почуваючи себе у своїй тарілці, не соромлячись того, що вони не такі, як решта.
У VI фестивалі брали участь 28 діток різного віку. Вони із задоволенням декламували вірші, співали пісні, виконували запальні танці, інсценували казки та грали на музичних інструментах. Їхні очі світилися від щастя, бо такі діти так рідко можуть проявляти себе, бути в центрі уваги. А у очах батьків відчувалася гордість та підтримка до своїх найрідніших, найдорожчих людей.
Звичайно, святковим день фестивалю назвати не можна, проте він підкреслює необхідність забезпечення рівних прав інвалідів та їх участі в житті суспільства. Саме тому і відвідали фестиваль міський голова Олександр Медведьов разом зі своїм заступником, начальником відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Оленою Коваленко та радник голови обласної ради Дмитро Никоненко. Всі вони подарували діткам подарунки та висловили слова вдячності та підтримки їх батькам. Завітала на захід також Наталія Григорова, яка від імені усіх сновчан, які напередодні взяли участь в акції «Копилочка здоров’я», вручила 2 дошки для розвитку дрібної моторики рук та сенсорики. Одна дошка залишиться в клубі «Повір у себе», а друга стане корисним доповненням реабілітаційної кімнати першої школи.
До речі, напередодні Міжнародного дня людей з особливими потребами 29 листопада у Білорусі в місті Добруш відбувся щорічний Міжнародний фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями «Мы вместе!». Сновщину на ньому представляли вихованці клубу «Повір у себе», зокрема: Анастасія Стрижак, Поліна Стрижак та Рената Логвиненко, які виступали в номінаціях «Хореографія» (керівник Оксана Комісаренко), «Вокальне мистецтво», «Гра на музичних інструментах» (керівник Діана Данильченко). Діти повернулися додому з нагородами та подарунками. А найголовніше – з масою незабутніх вражень та емоцій.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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