Фонд виплатив 1,8 млрд грн переселенцям, потерпілим на виробництві

Майже 48 тис. внутрішньо переміщених осіб, потерпілих на виробництві, і членів їх родин отримали страхові виплати від Фонду соціального страхування України упродовж січня–жовтня. За оперативними даними станом на 01.11.2019 загальна сума цих виплат склала 1,8 млрд гривень.
Зокрема, для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонд фінансує щомісячні страхові виплати, які компенсують втрачений заробіток, одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого (членам сім’ї або особам, які мають на це право), допомогу по тимчасовій втраті працездатності та ін.
Чисельність внутрішньо переміщених потерпілих (членів їх сімей) за даними трьох кварталів склала майже 48 тис. осіб, або 23,3% загальної кількості отримувачів щомісячних страхових виплат.
Нагадаємо, упродовж 9 місяців 2019 року Фонд соціального страхування України щомісяця фінансував страхові виплати для 205,7 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. Загальна сума виплат за цей період склала 6,2 млрд гривень. Порівняно з трьома кварталами 2018 року видатки Фонду за цим напрямом зросли на 9,7%.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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