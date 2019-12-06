пятница, 6 декабря 2019 г.

Терміни виплат роботодавцями лікарняних і декретних рекомендовано пришвидшити


Враховуючи ситуацію, що склалась, з метою зняття соціальної напруги Фонд соціального страхування України звертається до страхувальників (роботодавців) з проханням здійснювати перерахування матеріального забезпечення своїм працівникам у максимально короткі терміни після отримання коштів від Фонду, особливо допомог у зв’язку з вагітністю і пологами.
На виплату допомог по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах Фондом направляються всі наявні ресурси. Як зазначалось, з початку грудня за цим напрямом Фонд профінансував 782,2 млн гривень.
Нагадаємо, Фонд фінансує матеріальне забезпечення на окремий поточний рахунок роботодавця, відкритий у банку для зарахування страхових коштів. Звертаємо увагу, що відповідно до нормативно-правових актів допомога від Фонду виплачується працівнику роботодавцем у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати. При цьому, законодавство не забороняє роботодавцю здійснювати таку виплату відразу після отримання коштів від Фонду. Тому, враховуючи ситуацію, просимо страхувальників максимально скоротити терміни виплат.


Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

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