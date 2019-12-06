Терміни виплат роботодавцями лікарняних і декретних рекомендовано пришвидшити

Враховуючи ситуацію, що склалась, з метою зняття соціальної напруги Фонд соціального страхування України звертається до страхувальників (роботодавців) з проханням здійснювати перерахування матеріального забезпечення своїм працівникам у максимально короткі терміни після отримання коштів від Фонду, особливо допомог у зв’язку з вагітністю і пологами.
Нагадаємо, Фонд фінансує матеріальне забезпечення на окремий поточний рахунок роботодавця, відкритий у банку для зарахування страхових коштів. Звертаємо увагу, що відповідно до нормативно-правових актів допомога від Фонду виплачується працівнику роботодавцем у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати. При цьому, законодавство не забороняє роботодавцю здійснювати таку виплату відразу після отримання коштів від Фонду. Тому, враховуючи ситуацію, просимо страхувальників максимально скоротити терміни виплат.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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