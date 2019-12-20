На змаганнях із кікбоксингу

14 грудня вихованці Сновської ДЮСШ «Колос» взяли участь у змаганнях «Відкритий кубок ДЮСШ «Україна» серед юнаків з кікбоксингу «Новорічна рукавичка».
Дванадцять учнів відділення кікбоксингу тренера-викладача Олександра Закревського виступали на цих змаганнях, одинадцять з них у двох версіях. Максим Спускан (вагова категорія 25 кг) та Ілля Лізогуб (60 кг) у версії лайт-контакт і хард-боксинг вибороли перші місця. Також перші місця у версії лайт-контакт у Богдана Щербини (30 кг), Костянтина Погорілка (40 кг) і Дмитра Кушніра. А у версії хард-боксинг відповідно два учні вибороли друге, а третє місце у Дмитра Кушніра.
Данило Бугрим (вагова категорія 40 кг), Кирило Артеменко (45 кг), Кирило Бабич (30 кг) у версії хард-боксинг здобули перші місця, а у версії лайт-контакт у своїх вагових категоріях треті місця. Треті місця у версії хард-боксинг у Владислава Дятла, Данила Онацького та Євгена Акуленка.
Дмитро Приходько (40 кг) виборов два другі місця у версії лайт-контакт і хард-боксинг. Данило Онацький у версії лайт-контакт також посів друге місце.
Цього дня у Мені проходив Відкритий чемпіонат Менської ДЮСШ з вільної боротьби. Участь у змаганнях взяли більше 60 учасників, тринадцять із них -вихованці Сновської ДЮСШ «Колос» (тренери А.Косевич, О.Россол та О.Подосіннікова). І на цих змаганнях учні школи виступили непогано, з них п’ять (вагова категорія 23 кг) здобули такі місця: Олександр Жук – І, Кирило Насінник – ІІ, Роман Мусійовський – ІІІ, Кирило Шадура - IV, Костянтин Шевченко – V. Кирило Савинський (38 кг) виборов друге місце. Друге місце і у Максима Мороза (32 кг), а Гліб Россол у цій категорії посів третє місце.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
Дванадцять учнів відділення кікбоксингу тренера-викладача Олександра Закревського виступали на цих змаганнях, одинадцять з них у двох версіях. Максим Спускан (вагова категорія 25 кг) та Ілля Лізогуб (60 кг) у версії лайт-контакт і хард-боксинг вибороли перші місця. Також перші місця у версії лайт-контакт у Богдана Щербини (30 кг), Костянтина Погорілка (40 кг) і Дмитра Кушніра. А у версії хард-боксинг відповідно два учні вибороли друге, а третє місце у Дмитра Кушніра.
Данило Бугрим (вагова категорія 40 кг), Кирило Артеменко (45 кг), Кирило Бабич (30 кг) у версії хард-боксинг здобули перші місця, а у версії лайт-контакт у своїх вагових категоріях треті місця. Треті місця у версії хард-боксинг у Владислава Дятла, Данила Онацького та Євгена Акуленка.
Дмитро Приходько (40 кг) виборов два другі місця у версії лайт-контакт і хард-боксинг. Данило Онацький у версії лайт-контакт також посів друге місце.
Цього дня у Мені проходив Відкритий чемпіонат Менської ДЮСШ з вільної боротьби. Участь у змаганнях взяли більше 60 учасників, тринадцять із них -вихованці Сновської ДЮСШ «Колос» (тренери А.Косевич, О.Россол та О.Подосіннікова). І на цих змаганнях учні школи виступили непогано, з них п’ять (вагова категорія 23 кг) здобули такі місця: Олександр Жук – І, Кирило Насінник – ІІ, Роман Мусійовський – ІІІ, Кирило Шадура - IV, Костянтин Шевченко – V. Кирило Савинський (38 кг) виборов друге місце. Друге місце і у Максима Мороза (32 кг), а Гліб Россол у цій категорії посів третє місце.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
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