Перша закордонна поїздка учнів музичної школи

На початку грудня учням Сновської музичної школи імені Натана Рахліна випала нагода побувати в Малопольському та Підкарпатському воєводствах за запрошенням Асоціації гмін басейну р.Віслока у Польщі.
Дмитро Ільєнко, Дарина Михальченко, Маргарита Мельник, Владислава Кириченко, Марія Павленко, Анастасія Шевченко, Валерія Бодуля, Вероніка Булденко, Даніїл Павленко та Варвара Куценко разом зі своїми викладачами Світланою Кузьменко та Юлією Дрозд, перекладачем Ніною Вудніцькою (м.Чернігів) та директором Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Володимиром Бойком першого грудня відправились у свою першу закордонну поїздку, яка стала для них незабутньою.
Поселилися діти у місті Страшенчич у приміщенні загальноосвітньої школи, у якій розміщено готель для закордонних делегацій. І вже першого дня на них чекав незабутній концерт духових інструментів, на якому українських викладачів та учнів представили всім присутнім.
А вже наступного дня сновські талановиті діти вже самі стояли на сцені перед повним залом польських глядачів, які прийняли закордонних гостей привітно та тепло. Дехто був навіть одягнений в український народний одяг – вишиванку. Це ще більше морально підтримувало дітей, надавало їм впевненості та своєрідного азарту.
На 10 вихованців музичної школи чекало 6 концертів. Діти виступали як сольно, так і в ансамблі. Вони демонстрували прекрасну хореографію та гру на баяні, ксилофоні, саксофоні й фортепіано, виконуючи твори українських та світових композиторів. А готували їх до цього виступу досвідчені викладачі: Світлана Кузьменко, Володимир та Наталія Лашуки, Наталія Павленко, Євгенія Коновалеко та Леонід Рибальченко.
– Кожен день перебування у Польщі був дуже змістовним та цікавим, - розповідає старший викладач Світлана Кузьменко. Щодня на нас чекали нові враження, емоції та захват від відвіданих місць. Пільзно, Жиракуф, Тарновець, Бжостек, Дембіца, Олпіни, Ясло – ті міста, які нам вдалося відвідати.
Приєднується до розмови і концертмейстер Юлія Дрозд.
– Нас усіх вражало спілкування з поляками. Вони дуже освічені, виховані, відкриті. Люди приділяли нам багато уваги, постійно цікавилися українськими традиціями та звичаями, а ще було помітно, як шанобливо вони ставляться до культури та традицій свого народу. Лише приємні враження залишилися після спілкування з мерами (або, як там їх називають, бурмістрами) різних міст. Також вражала чистота вулиць, їх охайність, відсутність на них безпритульних тварин.
Нам пощастило познайомитися з українською родиною Вишневських, яка вже давно проживає у Польщі. Спілкування з ними було дуже душевним та рідним, а донька подружжя Вишневських Вероніка запропонувала відвідати урок у польській школі, щоб наші дітки мали змогу порівняти їх якість навчання і нашу. До речі, мовного бар’єру у дітей майже не було, вони часто розуміли одне одного і без перекладача.
Окрім концертів, діти мали можливість побувати у надзвичайно красивих місцях, подорожуючи країною. Вони відвідали музей ляльок, соляну шахту, сучасний музейний комплекс «Карпатська Троя», королівський замок у Кракові, аквапарк, бункер часів Другої Світової війни. Вдалося побувати у Перемишлі, де панувала святкова Новорічно-різдвяна атмосфера на Різдвяному ярмарку.
До того ж, у Польщі шостого грудня святкують День Святого Миколая, тому вихованці музичної школи отримали не лише незабутні спогади, але і приємні подарунки. У цей день відбулася ще одна важлива подія - наша делегація зустрілася з представниками громад Чернігівщини, які також приїхали до Польщі. Ця зустріч виявилася плідною, адже було підписано угоду про партнерство між Менською, Сосницькою громадами та гмінами Жиракуф, містом Пільзно та Плиски-Бжостек.
Матеріальне забезпечення поїздки повністю взяла на себе приймаюча сторона, тобто Польща. Сновська міська рада допомогла із транспортом до Києва та сприяла у підготовці сувенірів. Їх, до речі, своїми руками виготовляла наша сновська майстриня Марина Савостенко. Наталія Соболевська надала синтезатор для концертних виступів, а Ольга Сенченко, забезпечила сценічним одягом.
Останнього дня наші творчі діти та їх викладачі запросили відвідати влітку Україну та наше маленьке містечко і полякам, які із задоволення погодилися. А ми в свою чергу пишаємося учнями музичної школи та сподіваємося, що дружба та співпраця між талановитими дітьми Польщі та нашого містечка продовжиться і надалі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву музичної школи
Дмитро Ільєнко, Дарина Михальченко, Маргарита Мельник, Владислава Кириченко, Марія Павленко, Анастасія Шевченко, Валерія Бодуля, Вероніка Булденко, Даніїл Павленко та Варвара Куценко разом зі своїми викладачами Світланою Кузьменко та Юлією Дрозд, перекладачем Ніною Вудніцькою (м.Чернігів) та директором Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Володимиром Бойком першого грудня відправились у свою першу закордонну поїздку, яка стала для них незабутньою.
Поселилися діти у місті Страшенчич у приміщенні загальноосвітньої школи, у якій розміщено готель для закордонних делегацій. І вже першого дня на них чекав незабутній концерт духових інструментів, на якому українських викладачів та учнів представили всім присутнім.
А вже наступного дня сновські талановиті діти вже самі стояли на сцені перед повним залом польських глядачів, які прийняли закордонних гостей привітно та тепло. Дехто був навіть одягнений в український народний одяг – вишиванку. Це ще більше морально підтримувало дітей, надавало їм впевненості та своєрідного азарту.
На 10 вихованців музичної школи чекало 6 концертів. Діти виступали як сольно, так і в ансамблі. Вони демонстрували прекрасну хореографію та гру на баяні, ксилофоні, саксофоні й фортепіано, виконуючи твори українських та світових композиторів. А готували їх до цього виступу досвідчені викладачі: Світлана Кузьменко, Володимир та Наталія Лашуки, Наталія Павленко, Євгенія Коновалеко та Леонід Рибальченко.
– Кожен день перебування у Польщі був дуже змістовним та цікавим, - розповідає старший викладач Світлана Кузьменко. Щодня на нас чекали нові враження, емоції та захват від відвіданих місць. Пільзно, Жиракуф, Тарновець, Бжостек, Дембіца, Олпіни, Ясло – ті міста, які нам вдалося відвідати.
Приєднується до розмови і концертмейстер Юлія Дрозд.
– Нас усіх вражало спілкування з поляками. Вони дуже освічені, виховані, відкриті. Люди приділяли нам багато уваги, постійно цікавилися українськими традиціями та звичаями, а ще було помітно, як шанобливо вони ставляться до культури та традицій свого народу. Лише приємні враження залишилися після спілкування з мерами (або, як там їх називають, бурмістрами) різних міст. Також вражала чистота вулиць, їх охайність, відсутність на них безпритульних тварин.
Нам пощастило познайомитися з українською родиною Вишневських, яка вже давно проживає у Польщі. Спілкування з ними було дуже душевним та рідним, а донька подружжя Вишневських Вероніка запропонувала відвідати урок у польській школі, щоб наші дітки мали змогу порівняти їх якість навчання і нашу. До речі, мовного бар’єру у дітей майже не було, вони часто розуміли одне одного і без перекладача.
Окрім концертів, діти мали можливість побувати у надзвичайно красивих місцях, подорожуючи країною. Вони відвідали музей ляльок, соляну шахту, сучасний музейний комплекс «Карпатська Троя», королівський замок у Кракові, аквапарк, бункер часів Другої Світової війни. Вдалося побувати у Перемишлі, де панувала святкова Новорічно-різдвяна атмосфера на Різдвяному ярмарку.
До того ж, у Польщі шостого грудня святкують День Святого Миколая, тому вихованці музичної школи отримали не лише незабутні спогади, але і приємні подарунки. У цей день відбулася ще одна важлива подія - наша делегація зустрілася з представниками громад Чернігівщини, які також приїхали до Польщі. Ця зустріч виявилася плідною, адже було підписано угоду про партнерство між Менською, Сосницькою громадами та гмінами Жиракуф, містом Пільзно та Плиски-Бжостек.
Матеріальне забезпечення поїздки повністю взяла на себе приймаюча сторона, тобто Польща. Сновська міська рада допомогла із транспортом до Києва та сприяла у підготовці сувенірів. Їх, до речі, своїми руками виготовляла наша сновська майстриня Марина Савостенко. Наталія Соболевська надала синтезатор для концертних виступів, а Ольга Сенченко, забезпечила сценічним одягом.
Останнього дня наші творчі діти та їх викладачі запросили відвідати влітку Україну та наше маленьке містечко і полякам, які із задоволення погодилися. А ми в свою чергу пишаємося учнями музичної школи та сподіваємося, що дружба та співпраця між талановитими дітьми Польщі та нашого містечка продовжиться і надалі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву музичної школи
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