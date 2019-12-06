Вакцинований – значить захищений!

Випадків дифтерії на Сновщині не зареєстровано
Про це «Променю» повідомила головний лікар КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан.
Варто знати, що дифтерія — це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий. Єдина можливість уберегтися від дифтерії – вчасно зробити щеплення.
З чого почати?
– Передусім, з’ясуйте, коли і які щеплення ви робили. Від дифтерії та правця ви мали отримати 6 доз вакцини у дитинстві відповідно до календаря щеплень і вакцинуватись у дорослому віці кожні 10 років. Оптимальний графік введення вакцин затверджений у календарі щеплень. Відмітки про щеплення є у медичній карті. Там вказані дата щеплення, доза, назва і серія вакцин. Ви можете звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта і разом із ним перевірити записи. Якщо відміток про щеплення немає - це підстава пройти вакцинацію і захистити себе від хвороби. Щеплення від дифтерії та правця не дає імунітету на все життя, тому дорослим треба повторно вакцинуватися (проходити ревакцинацію) кожні 10 років, починаючи з 26-ти років. Водночас, якщо дорослий чи дитина від 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії та правця, треба отримати щонайменше три дози вакцини з чітким інтервалом: спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя, – розповідає Олена Іванівна.
Пік вакцинації на Сновщині відбувався у жовтні, зараз кількість бажаючих дещо зменшилася. Але тим, хто ще не зробив щеплення, обов’язково варто звернутися до сімейного лікаря та завчасно подбати про своє здоров’я.
Тетяна ЛИТВИН
Про це «Променю» повідомила головний лікар КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан.
Варто знати, що дифтерія — це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий. Єдина можливість уберегтися від дифтерії – вчасно зробити щеплення.
З чого почати?
– Передусім, з’ясуйте, коли і які щеплення ви робили. Від дифтерії та правця ви мали отримати 6 доз вакцини у дитинстві відповідно до календаря щеплень і вакцинуватись у дорослому віці кожні 10 років. Оптимальний графік введення вакцин затверджений у календарі щеплень. Відмітки про щеплення є у медичній карті. Там вказані дата щеплення, доза, назва і серія вакцин. Ви можете звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта і разом із ним перевірити записи. Якщо відміток про щеплення немає - це підстава пройти вакцинацію і захистити себе від хвороби. Щеплення від дифтерії та правця не дає імунітету на все життя, тому дорослим треба повторно вакцинуватися (проходити ревакцинацію) кожні 10 років, починаючи з 26-ти років. Водночас, якщо дорослий чи дитина від 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії та правця, треба отримати щонайменше три дози вакцини з чітким інтервалом: спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя, – розповідає Олена Іванівна.
Пік вакцинації на Сновщині відбувався у жовтні, зараз кількість бажаючих дещо зменшилася. Але тим, хто ще не зробив щеплення, обов’язково варто звернутися до сімейного лікаря та завчасно подбати про своє здоров’я.
Тетяна ЛИТВИН
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