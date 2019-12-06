пятница, 6 декабря 2019 г.

Вакцинований – значить захищений!

Випадків дифтерії на Сновщині не зареєстровано
Про це «Променю» повідомила головний лікар КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан.
Варто знати, що дифтерія — це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий. Єдина можливість уберегтися від дифтерії – вчасно зробити щеплення.



З чого почати?
– Передусім, з’ясуйте, коли і які щеплення ви робили. Від дифтерії та правця ви мали отримати 6 доз вакцини у дитинстві відповідно до календаря щеплень і вакцинуватись у дорослому віці кожні 10 років. Оптимальний графік введення вакцин затверджений у календарі щеплень. Відмітки про щеплення є у медичній карті. Там вказані дата щеплення, доза, назва і серія вакцин. Ви можете звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта і разом із ним перевірити записи. Якщо відміток про щеплення немає - це підстава пройти вакцинацію і захистити себе від хвороби. Щеплення від дифтерії та правця не дає імунітету на все життя, тому дорослим треба повторно вакцинуватися (проходити ревакцинацію) кожні 10 років, починаючи з 26-ти років. Водночас, якщо дорослий чи дитина від 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії та правця, треба отримати щонайменше три дози вакцини з чітким інтервалом: спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя, – розповідає Олена Іванівна.
Пік вакцинації на Сновщині відбувався у жовтні, зараз кількість бажаючих дещо зменшилася. Але тим, хто ще не зробив щеплення, обов’язково варто звернутися до сімейного лікаря та завчасно подбати про своє здоров’я.
Тетяна ЛИТВИН

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