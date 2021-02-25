Фахівці Фонду взяли участь в онлайн-семінарі щодо охорони праці в замкнутих просторах

Механізми запобігання травматизму та організації безпеки роботи в замкнутих просторах обговорили сьогодні, 11 лютого, на онлайн-семінарі, організованому Європейським співтовариством з охорони праці, Міжнародною організацією праці та науково-виробничим журналом «Охорона праці».
У
заході взяли участь керівники профільних відділів виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України, а також страхові експерти з охорони праці управлінь
виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві.
Було
розглянуто нещасні випадки, які стались із українськими працівниками під час
виконання робіт у замкнутому просторі, проведено аналіз їх причин. За
підсумками заходу учасники отримали інформацію та напрацьовані рекомендації
щодо організації безпечного проведення робіт і керування ризиками на робочих
місцях.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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