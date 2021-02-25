четверг, 25 февраля 2021 г.

Фахівці Фонду взяли участь в онлайн-семінарі щодо охорони праці в замкнутих просторах

 

Механізми запобігання травматизму та організації безпеки роботи в замкнутих просторах обговорили сьогодні, 11 лютого, на онлайн-семінарі, організованому Європейським співтовариством з охорони праці, Міжнародною організацією праці та науково-виробничим журналом «Охорона праці».

У заході взяли участь керівники профільних відділів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, а також страхові експерти з охорони праці управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві.

Було розглянуто нещасні випадки, які стались із українськими працівниками під час виконання робіт у замкнутому просторі, проведено аналіз їх причин. За підсумками заходу учасники отримали інформацію та напрацьовані рекомендації щодо організації безпечного проведення робіт і керування ризиками на робочих місцях.

 

 

Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Автор: на

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